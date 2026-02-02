X!

Hispaanias siirdati abivajajale eutanaasia teinud doonori nägu

Barcelonas Vall d'Hebroni haiglas näosiirdamisoperatsioonis uue näo saanud patsient (keskel).
Barcelonas Vall d'Hebroni haiglas näosiirdamisoperatsioonis uue näo saanud patsient (keskel).
Hispaanias toimus esmakordselt näosiirdamise operatsioon, milles abivajajale annetas oma näo inimene, kes oli otsustanud elust lahkuda eutanaasia teel.

Barcelona Vall d'Hebroni haigla teatas esmaspäeval tehtud avalduses, et esmakordselt maailmas selliselt toimunud operatsioon hõlmas näo keskosast komposiitkoe siirdamist ja nõudis umbes 100 spetsialisti, sealhulgas psühhiaatrite ja immunoloogide osalemist.

Haigla siirdamisoperatsioonide koordinaator Elisabeth Navas ütles, et doonor näitas üles küpsust, mis teeb sõnatuks. "Keegi, kes on otsustanud oma elu lõpetada, pühendab ühe oma viimastest soovidest võõrale ja annab talle sellise võimaluse," ütles Navas.

Retsipient - keda identifitseeritakse ainult eesnime Carme järgi - oli kannatanud putukahammustuse põhjustatud bakteriaalse infektsiooni tagajärjel näokoe nekroosi all, mis mõjutas tema võimet rääkida, süüa ja näha. "Kui ma kodus peeglisse vaatan, mõtlen, et hakkan rohkem iseenda moodi välja nägema," ütles Carme esmaspäeval pressikonverentsil, lisades, et tema taastumine edeneb väga hästi.

Selliste näosiirdamist vajavate juhtumite puhul peavad doonor ja retsipient olema samast soost, veregrupist ja sarnase pea suurusega.

Hispaania on olnud maailmas elundisiirdamiste valdkonnas juhtival kohal enam kui kolm aastakümmet. 2021. aastal sai sellest neljas Euroopa Liidu riik, mis legaliseeris eutanaasia.

Vall d'Hebroni haigla töötajad on teinud pooled kuuest Hispaanias kunagi tehtud näosiirdamisest. Kataloonia haigla viis 2010. aastal läbi ka maailma esimese täieliku näosiirdamise.

Haigla pressiesindaja keeldus privaatsuskaalutlustel protseduuri täpset kuupäeva avaldamast, kuid ütles Reutersile, et see toimus 2025. aasta sügisel.

Tervishoiuministeeriumi andmetel tehti Hispaanias eelmisel aastal umbes 6300 elundisiirdamist, millest neerusiirdamine oli kõige levinum.

Hispaania valitsuse andmetel lahkus 2024. aastal elust eutanaasia teel 426 inimest.

