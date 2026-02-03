Olukord laevateel Hiiumaa ja mandri vahel läheb aina hullemaks

Jää- ja veeolud Hiiumaa ja mandri vahelisel laevateel lähevad iga päevaga järjest hullemaks, mistõttu on TS Laevad arutanud Hiiumaa valla ja ka riigi esindajatega võimalikus kriisiolukorras tegutsemist.

"Tundub, et iga päevaga läheb hullemaks," kommenteeris laevateel valitsevaid jääolusid ja veetaset TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro "Vikerhommikus", lisades, et ettevõte jälgib nii olukorda kui ka prognoosi tund haaval.

"Järjest rohkem kogu aeg vesi jäätub, rohkem me ise seda purustame ja üksteise alla sinna surume, mis tähendab seda, et laevatee läheb ise nii-öelda purustatud jääst järjest raskemaks läbivuse poolest. Ka veetase langeb. Täna hommikul on -57 cm, see on Regula jaoks täpselt piiri peal. Ja on ikkagi näha, et tuul ei pöördu ja see tendents võib jätkuda," rääkis Kivro.

Kui Virtsu-Kuivastu liinil on nii sadamates kui ka laevatee keskel rohkem vett, siis enim peavalu valmistavad TS Laevadele just Rohuküla ja Heltermaa madalad kanalid, kus oleks Kivro sõnul tulnud ammu süvendustöid teha.

Kivro meenutas, et kaheksa aasta eest avati sarnases madala veetaseme olukorras Heltermaa-Virtsu liin, aga praegu on ka Heltermaa kanal raskesti läbitav. Näiteks teisipäeva hommikulgi jäi Regula seal kaks korda kinni.

Parvlaevaga Hiiumaa ja mandri vahet sõita soovijatel tasub tublisti aega varuda. Näiteks esmaspäeva õhtul kestis Regula reis sel liinil kolm tundi.

TS Laevad teeb Kivro sõnul kõik endast oleneva, et laevaliiklus jätkuks.

"Kui juhtub kõige drastilisem ja kõige hullem olukord, et vesi ikkagi juba sinna piirile langeb, kus ka põhilaevade viimane piir kätte tuleb, siis oleme ka vallaga ja riigiga olnud ühenduses, et sel juhul peame täiesti ikkagi sellise kriisiolukorra kätte võtma," rääkis Kivro. Viimane tähendaks seda, et üle väina liiguks ainult eluks vajalikud asjad ehk toidukaup, apteegikaup ja meditsiinitransport.

Praegu sõidavad mandri ja Hiiumaa vahel parvlaev Tiiu ja Regula.