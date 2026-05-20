Viies parvlaev valmib 2028. aastal

Riigilaevastik allkirjastas kolmapäeval suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega CRIST S.A. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot.

"Eelmisel aastal kasutas Saaremaale ja Muhu saarele sõitmiseks parvlaeva üle 1,8 miljoni reisija. See näitab, kui paljude inimeste igapäevaelu see ühendus puudutab – olgu selleks tööle- või kojusõit, arstilkäik või kaubavedu. Uus täiselektriline parvlaev lisab ühendusele töökindlust ja aitab hoida parvlaeva teenuse taset, mida inimesed igapäevaselt vajavad ja ootavad. See on ka hea näide sellest, kuidas Euroopa Liidu toel jõuavad Eestisse väga praktilised investeeringud – neljarajalistest teedest uue parvlaevani," lausus taristuminister Kuldar Leis.

Riigilaevastiku peadirektori Andres Laasma sõnul on uus parvlaev oluline samm riigile kuuluva laevastiku uuendamisel ning keskkonnasäästlike ja pikaajaliselt kuluefektiivsemate lahenduste kasutuselevõtul igapäevases laevaliikluses.

"Laevastiku regulaarne uuendamine on vajalik, et hoida laevad töökindlad ja teenus reisijatele mõistliku hinnaga," selgitas Laasma.

"On väga rõõmustav, et vaatamata keerulisele üleilmsele majandusolukorrale saame tuua kahe aasta pärast Eestis liinile esimese täiselektrilise parvlaeva, mis pole mitte ainult tehniliselt võimekas, vaid tuleb vastu ka kasutajate soovidele," lisas riigilaevastiku peadirektor.

Uue laeva ehitab Poola laevatehas CRIST S.A., kellel on pikaajaline kogemus nii reisilaevade kui ka teiste tehniliselt nõudlike aluste ehitamisel. Riigilaevastiku parvlaevaprojekti peaspetsialisti, laevainsener Eero Avi sõnul on tegemist asjatundliku ja võimeka partneriga.

"CRIST on tuntud oskuse poolest ehitada nüüdisaegseid ja keskkonnasäästlikke laevu, sealhulgas põhjamaise kliima ja keerukamate mereolude jaoks," kirjeldas Avi.

Laevatehase varasemate projektide hulka kuuluvad teiste seas ka Soomes sõitvad täiselektrilised jääklassiga parvlaevad Altera ja Elektra.

Uue parvlaeva projekteerib CRIST S.A. allhankepartner LMG Marin France, kelle tööde portfellis on enam kui 200 parvlaeva, sealhulgas palju elektri- ja hübriidlahendusega aluseid.

"LMG Marin on projekteerinud ka praegu Virtsu–Kuivastu liinil sõitvad parvlaevad Tõll ja Piret," tõi Avi näiteks.

Viies parvlaev valmib aastaks 2028 Autor/allikas: LMG Marin

Varasem kogemus Eesti parvlaevade projekteerimisel on Avi hinnangul väga positiivne, sest projekteerijal on juba põhjalikud teadmised nii kohalikest mereoludest kui ka liini operaatori ja reisijate ootustest.

Uus parvlaev rahastatakse suures osas Euroopa Liidu Moderniseerimisfondist. Rahastaja tingimuste kohaselt peab uus laev olema 64 protsenti energiasäästlikum kui senine referentslaev Regula. Parvlaeva peamiseks energiaallikaks saab kaldalt laetav ja akudesse salvestatav roheline elekter.

Laev töötab kolme MWh akupangaga, mis võimaldab Kuivastu–Virtsu liinil tavatingimustes sõita täielikult elektri jõul. Raskemates mereoludes ja eriolukordades tagavad liiniliikluse biodiiselgeneraatorid. Laeva sõiduulatus ilma tankimiseta on vähemalt 1000 meremiili.

"Diiselgeneraatorite toel sobib laev tehniliselt ka Rohuküla–Heltermaa liini teenindamiseks ning võimaldab teha pikemaid ülesõite," kirjeldas Avi.

Uue parvlaeva jääklass on 1B, mis võimaldab liikuda kuni 60 cm paksuses jääs vähemalt kahe sõlme kiirusega ning säilitada tavapärase opereerimiskiiruse ka 20 cm jääs.

"Laevale on kavandatud lisajõudlus ka raskemates jääoludes toimetulekuks," täpsustas Avi.

Laev varustatakse mõlemas otsas uue põlvkonna asimuutkäituritega, mis parandavad energiatõhusust ning võimaldavad täpset ja sujuvat manööverdamist keerulisemates mereoludes. Käiturite projekteeritud võimsus ületab 1B jääklassi miinimumnõuded, andes laevale lisajõudlust ka rasketes jääoludes sõitmiseks. Laeva suutlikkust liikuda nii avavees kui ka Väinamere jääoludes kontrollitakse projekteerimise käigus täiendavate mudelkatsetega.

Viienda parvlaeva pikkus on ligi 100 meetrit ning see mahutab kuni 110 sõiduautot või 8 veoautot. Pardale saab võtta kuni 380 reisijat. Laeva teenindustase ja mugavused on võrreldavad praeguste parvlaevadega.

Laevale rajatakse professionaalne köök ja restoraniala, mis võimaldab pakkuda reisijatele sooja toitu. Meeskonnaliikmetele on kavandatud majutus- ja puhkealad, mis vastavad praeguste laevade tasemele.

Uue laeva planeerimisel on eraldi tähelepanu pööratud erivajadustega reisijatele ning pimedate ja vaegnägijate ohutule ja mugavale liikumisele.

"Laeva interjööri kujundamisel on esikohal funktsionaalsus ja reisijate mugavus, mida toetab põhjamaine ning nüüdisaegne disainikeel," kirjeldas Avi.

Lepingu kohaselt annab CRIST S.A. uue laeva tellijale üle 30 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist. See tähendab, et laev teeb liinil esimesed sõidud 2028. aasta lõpus.

Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 28 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Lisarahastus lepingu sõlmimiseks ja laevaehituseks tagatakse CO₂ vahenditest.