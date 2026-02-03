Iraani režiim vahistas 139 välisriigi kodanikku

Iraani uudisteagentuur Tasnim tsiteeris Yazdi linna politseiülemat, kelle sõnul olid vahistatud seotud "mässuliste tegevuste organiseerimise, õhutamise ja juhtimisega ning mõnel juhul olid nad kontaktis väljaspool riiki asuvate võrgustikega".

Kinnipeetute kodakondsusi ei täpsustatud.

"Hiljutiste mässajatega seotud juhtumite läbivaatamisel tehti kindlaks, et 139 neis rahutustes vahistatuist olid välisriigi kodanikud," ütles politseiülem Ahmad Negahban.

Protestid elukalliduse tõusu vastu puhkesid Iraanis 28. detsembril, enne kui need muutusid üleriigilisteks valitsusvastasteks meeleavaldusteks.

Olukord Iraanis pole endiselt stabiliseerunud, riigi majandus on varemetes ja õhus püsib jätkuvalt USA sõjalise sekkumise võimalus. Teisipäeval teatas kohalik meedia, et Teherani lääneosas asuval turul puhkes ulatuslik tulekahju.

Araabia ametniku sõnul peaksid aga 6. veebruaril toimuma Türgis USA ja Iraani kõnelused.

Avaldus järgnes Teherani üleskutsele taaskäivitada tuumakõnelused ja Washingtoni hoiatusele tagajärgede eest, kui kokkulepet ei saavutata.

"USA läbirääkijate ja Iraani kõrgete ametnike vaheline kohtumine leiab tõenäoliselt aset reedel Türgis. Võimalik kohtumine korraldati Egiptuse, Katari, Türgi ja Omaani sekkumise järel," ütles asjaga kursis olev allikas.