Iraani rünnakutes hukkus kaks USA sõjaväelast

Sel nädala hukkus Iraani rünnakute Jordaanias kaks USA sõjaväelast ning lisaks on veel üks sõjaväelane teadmata kadunud. Ühendriigid jätkasid samuti kaheksandal järjestikusel päeval Iraani pommitamist.

USA ja Iraan on vastastikused rünnakud on muutunud intensiivsemaks eelmisest nädalast, mil lagunes kuu aega tagasi sõlmitud ajutine vaherahukokkulepe. See on suurendanud täiemahulise sõja taaspuhkemise ohtu.

"Rünnakute eesmärk on veelgi kahandada Iraani võimekust ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas ning karistada kiiresti Islami revolutsioonilist kaardiväge (IRGC), kes ründasid eile õhtul Jordaanias USA sõjaväelasi," seisis USA keskväejuhatuse avalduses.

Hiljem teatas keskväejuhatus rünnakulaine lõppemisest, mille käigus tabati Iraani sõjaväe rannikuvalve- ja õhutõrjeobjekte.

Keskväejuhatuse teatel hukkusid kaks sõjaväelast reedel ning kolmas USA sõjaväelane jäi lahingutegevuses kadunuks. Seega tõusis sõja algusest hukkunud USA sõjaväelaste arv 16-ni ning lisaks on haavata saanud üle 420 sõjaväelase.

"Nende ohverdus üksnes tugevdab meie sihikindlust," kirjutas USA kaitseminister Pete Hegseth sotisaalmeedias.

Iraani uudisteagentuur Mehr teatas, et USA korraldas rünnaku Lõuna-Iraanis Siriki lähedal, lisades, et ohvritest ega taristukahjudest ei ole teatatud. Uudisteagentuuri Tasnim teatel ründas USA sõjavägi ka Iraagi piiri ääres asuva Shadegani lähistel paiknevat sihtmärki.

Laupäeval rünnati Kuveiti korduvalt. Relvajõudude teatel püüti kinni Iraani ballistilised raketid ja droonid ning päästetööde käigus said mitmed tuletõrjujad ja naftatehase töötajad vigastada.

Iraani Islami revolutsiooniline kaardivägi teatas, et andis löögi USA sõjaväe tugikeskusele Kuveidis Camp Arifjanis ning hävitas radarirajatise Ali Al Salemi õhuväebaasis.

Ettevõte Kuwait Petroleum Corporation teatas hiljem riiklikule uudisteagentuurile viidates, et üht nende naftarajatist tabasid korduvad Iraani rünnakud, mis põhjustasid märkimisväärset kahju ja vigastusi.

Iraani meedia teatel ründas IRGC Bahreinis kaht sihtmärki: Sheikh Isa õhuväebaasi, kuhu olid koondatud USA lahingulennukid, ning üht luureandmekeskust.

Iraani riigitelevisiooni teatel hävitas IRGC laupäeva varahommikul Jordaanias Al-Azraqis asuvale USA baasile korraldatud raketi- ja droonirünnaku käigus vähemalt kaks USA hävitajat ja kolm muud lennukit.

Saudi Araabia eelhoiatussüsteem edastas laupäeva varahommikul häireid, kutsudes Al-Kharji ja Yanbu elanikke üles varjuma.

Riyadhist idas asuvas Al-Kharjis paikneb sõjaväebaas, kus viibivad USA sõdurid, ning Punase mere ääres asuvas Yanbus asub oluline naftaeksporditerminal.

Kahe asjaga kursis oleva allika sõnul käivitas hoiatussüsteemi Iraani raketirünnak, mis oli enam kui kolme kuu jooksul esimene rünnak Saudi Araabias. IRGC oma kommentaaris Saudi-Araabia ründamist ei maininud.

USA välisministeerium andis laupäeval välja ülemaailmse reisihoiatuse välismaal viibivatele ameeriklastele, viidates suurenenud pingetele Lähis-Idas, millega võib kaasneda ettenägematu eskalatsioon. Hoiatuses märgiti, et lendude tühistamised ja õhuruumi perioodilised sulgemised võivad reisimist häirida.