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USA ründas uuesti Iraani

Välismaa
USA mereväe alus USS Thomas Hudner tulistamas välja raketti Tomahawk.
USA mereväe alus USS Thomas Hudner tulistamas välja raketti Tomahawk. Autor/allikas: SCANPIX / US Navy Photo / Alamy
Välismaa

Pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnaku Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväebaasi.

USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta.

USA keskpiirkonna väejuhatuse (CENTCOM) teatel alustati kolmapäeva õhtul (Iraani aja järgi neljapäeva esimestel tundidel - toim.) president Trumpi korraldusel "täiendavaid enesekaitserünnakuid" mitme sihtmärgi pihta Iraani lõunaosas.

"Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuste, sidesüsteemide ja õhutõrjerajatiste vastu kogu Iraanis," seisis USA relvajõudude avalduses.

"USA merejalaväe, õhujõudude ja mereväe üksused tulistasid täppismoonaga Iraani sihtmärke, mis kujutasid ohtu USA vägedele ja piirkonna vetes liikuvatele rahvusvahelistele kaubalaevadele," täpsustas regioonis asuvaid USA vägesid juhtiv CENTCOM.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas samal ajal, et on vastusena USA viimastele õhurünnakutele andnud õhulööke baasidele Kuveidis ja Bahreinis.

"Kahe operatsioonilaine käigus said tabamuse 18 USA armeele kuuluvat olulist sihtmärki Ali ja Ahmad Ahmadi ning Sheikh Isa lennuväebaasides," seisis kaardiväe avalduses, mida tsiteeris Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA.

Iraani meedia teatas varem, et Iraan ründas ühtlasi Bahreinis asuvat USA viiendat laevastikku.

Seejärel teatas Iraan ka Hormuzi väina täielikust sulgemisest nii naftatankerite kui ka muude kaubalaevade liiklusele. Iraani riigimeedia andmetel tabati kahte väina läbida üritanud alust.

Trump ütles telekanalile Fox News antud intervjuus, et on rääkinud otse Iraani ametnikega ning viimased palusid Ühendriikidel rünnakud lõpetada. Trumpi sõnul võivad rünnakud peagi lõppeda, kuid ta ei välistanud ka uut rünnakulainet.

Trump ütles ka viimase pommitamislaine käigus rünnati Iraani 49 raketiga Tomahawk.

"Kui Iraan ei nõustu USA tingimustega sõja lõpetamiseks, siis pommitame nad homme öösel maatasa," ütles Trump.

Iraani meedia on samas ümber lükanud väite, et Trump oleks Iraani ametnikega ühenduses olnud.

"Trumpi väide, mille kohaselt oleksid Iraani ametiisikud temaga ühendust võtnud, lükatakse kindlalt tagasi ja see on kattevari sõja eest põgenemiseks," seisis kaardiväe teadaandes, mida vahendas kohalik uudisteagentuur IRNA.

Tegu on juba teise järjestikuse päevaga, mil USA ja Iraan on tulevahetuses. Washington ja Teheran leppisid aprillis kokku relvarahus, mis pidi esialgu kestma kaks nädalat. Kuigi täiemahuline sõjategevus pole uuesti puhkenud, on viimastel nädalatel sagenenud üksikud sõjalised kokkupõrked ning vastastikused ähvardused.

Samal ajal on takerdunud ka Washingtoni ja Teherani läbirääkimised püsivama rahuleppe üle. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles kolmapäeval, et Iraanile on antud võimalus kokkulepe sõlmida, kuid nad ei ole seda kasutanud. Iraani välisministeerium on omakorda süüdistanud Ameerika Ühendriike vastuoluliste sõnumite saatmises.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

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