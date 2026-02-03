Hispaania keelab alla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise

Keeld kavatsetakse ministrite nõukogus heaks kiita järgmisel nädalal ning sellega muudetakse praegu parlamendis arutlusel olevat eelnõu. Kui senine versioon piirdus soovitusega piirata juurdepääsu, siis uus parandus keelab alaealistel platvormidel registreerumise sõnaselgelt.

"Platvormidelt nõutakse tõhusate vanusekontrollisüsteemide rakendamist – need ei tohi olla pelgad märkeruudud, vaid reaalselt toimivad tõkked," lausus Sánchez. "Meie lapsed on praegu jäetud keskkonda, kus nad ei peaks kunagi üksi navigeerima. Me kaitseme alaealisi digitaalse metsiku lääne eest."

Mitmed Euroopa riigid karmistavad laste internetikasutuse reegleid.

Taani teatas möödunud sügisel kavast kehtestada piirang alla 15-aastastele ning Prantsuse valitsus soovib sarnase keelu jõustada juba septembris. Portugalis esitas valitsev Sotsiaaldemokraatlik Partei esmaspäeval eelnõu, mis nõuaks alla 16-aastastelt sotsiaalmeediasse sisenemiseks vanemate nõusolekut.

Hispaania poolt kehtestatav keeld on osa laiemast meetmepaketist, mis Sánchezi sõnul on vajalik digiruumi üle kontrolli taastamiseks. "Valitsused peavad lõpetama silma kinni pigistamise mürgise sisu ees, mida veebis jagatakse," märkis ta.

Pakett sisaldab ka ettepanekut võtta sotsiaalmeedia juhid juriidiliselt vastutusele nende platvormidel leviva ebaseadusliku sisu eest. Selleks luuakse uus tööriist desinformatsiooni, vaenukõne ja lapsporno leviku jälgimiseks. Samuti soovitakse kriminaliseerida algoritmidega manipuleerimine ja ebaseadusliku sisu võimendamine.

"Me hakkame uurima platvorme, mille algoritmid võimendavad tulu teenimise eesmärgil valeinfot," sõnas Sánchez. "Vaenukõne levitamisel peab olema hind – nii õiguslik, majanduslik kui ka eetiline –, mida platvormid ei saa enam eirata."

Euroopa Liidu digiteenuste määrus (DSA) kohustab platvorme maandama veebisisust tulenevaid riske.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Thomas Regnier sõnas teisipäeval Hispaania peaministri teadet kommenteerides, et komisjon teeb laste kaitseks liikmesriikidega tihedat koostööd.

Detsembris määras Euroopa Komisjon Elon Muski platvormile X läbipaistvuskohustuste täitmata jätmise eest 120 miljoni euro suuruse trahvi. Praegu on käimas uurimine platvormi pingutuste üle piirata ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni levikut.