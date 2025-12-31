X!

Prantsusmaa kavatseb keelata sotsiaalmeedia alla 15-aastastele lastele

Välismaa
Noored nutiseadmeid kasutamas. Pilt on illustratiivne.
Noored nutiseadmeid kasutamas. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Välismaa

Prantsusmaa kavatseb keelata lastele sotsiaalmeedia platvormid alates 2026. õppeaasta algusest. Eelnõu, mis keelab alla 15-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise, esitatakse juriidiliseks kontrolliks ja peaks parlamendis uue aasta alguses päevakorda jõudma.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on viimastel nädalatel selgelt väljendanud soovi, et Prantsusmaa järgiks Austraalia eeskuju, kus keelati alla 16-aastastele sotsiaalmeedia platvormide kasutamine. Keeld hõlmab Facebooki, Snapchati, TikToki ja YouTube'i.

Le Monde ja France Info teatasid kolmapäeval, et seaduse eelnõu on valmis ja sisaldab kahte meedet: sotsiaalmeedia keelustamine alla 15-aastastele ja mobiiltelefonide keelustamine keskkoolides, kus õpivad 15- kuni 18-aastased lapsed. Telefonid on juba keelatud alg- ja põhikoolides.

Eelnõu esitatakse Prantsusmaa riiginõukogule õiguslikuks läbivaatamiseks lähipäevil. Haridusametisse kuuluvad liidud uurivad ka kavandatavat telefonide keelustamist keskkoolides.

Valitsus soovib, et sotsiaalmeediakeeld jõustuks 2026. aasta septembrist.

Le Monde teatas, et seaduseelnõus viidati teismeliste liigsele ekraanikasutusele, sealhulgas sobimatu sisuga kokkupuutumisele, veebikiusamisele ja unekvaliteediga seotud ohtudele. Seaduseelnõus on sätestatud vajadus ka kaitsta tulevasi põlvkondi, kuna sotsiaalmeedia võib ohustada nende võimet areneda.

Varem sel kuul kinnitas Macron Saint Malos toimunud avalikul arutelul, et soovib noortele teismelistele sotsiaalmeediakeeldu. Ta ütles, et pärast keelu kehtestamist Austraalias on selles küsimuses konsensus kujunemas.

"Mida rohkem on ekraaniaega, seda rohkem langeb koolides õppeedukus. Mida rohkem on ekraaniaega, seda rohkem sagenevad vaimse tervise probleemid," ütles Macron.

Ta kasutas analoogiat teismelisega, kes istub Vormel 1 võidusõiduautosse enne, kui ta on õppinud sõitma.

"Kui laps on Vormel 1 autos ja paneb mootori tööle, siis ma ei taha, et ta võistluse võidaks, vaid ma tahan lihtsalt, et ta autost välja tuleks. Ma tahan, et ta õpiks kõigepealt liikluseeskirju, veenduks, et auto töötab ja keegi õpetaks talle sõitmist teises autos," lausus Prantsusmaa riigipea.

Pärast Austraalia keeldu kaaluvad mitmed teised riigid alla 15-aastastele sotsiaalmeedia keelustamist, sealhulgas Taani, kelle valitsus loodab keelu kehtestada 2026. aastal, ja ka Norra.

Prantsusmaa digitaalse arengu ja tehisintellekti minister Anne Le Hénanff ütles detsembris Le Parisienile, et alla 15-aastastele sotsiaalmeediakeelu kehtestamine on valitsuse prioriteet ning seaduseelnõu on kooskõlas Euroopa õigusega, nimelt EL-i digitaalteenuste seadusega (DSA) – määrusega, mille eesmärk on võidelda vihakõne, väärinfo ja desinformatsiooni vastu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian, Le Monde

