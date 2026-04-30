EL: Meta peab tegema rohkem laste eemalhoidmiseks Facebookist ja Instagramist

Euroopa Komisjoni leidis kolmapäeval avaldatud esialgses hinnangus, et USA tehnoloogiafirma Meta Platforms ei tee piisavalt, et takistada alla 13-aastaste laste juurdepääsu tema ühismeediakeskkondadele Instagram ja Facebook. Otsus võib Meta jaoks kaasa tuua miljarditesse ulatuva trahvi.

Ehkki Meta enda kasutamistingimuste kohaselt on Instagramile ja Facebookile turvalise juurdepääsu vanuse alampiiriks kehtestatud 13 aastat, ei tundu piirangut jõustavad meetmed kuigi tõhusad, teatas komisjon pressiteate vahendusel. Meetmed ei takista piisavalt alla 13-aastaste alaealiste juurdepääsu ega võimalda neid kiirelt tuvastada ja platvormilt kõrvaldada.

"Meta enda üldtingimuste kohaselt ei ole nende teenused mõeldud alla 13-aastastele alaealistele. Meie esialgsed hinnangud näitavad aga, et Instagram ja Facebook teevad väga vähe, et piirata vanusepiirist nooremate laste juurdepääsu oma teenustele. Digiteenuste määruse kohaselt peavad platvormid oma eeskirju ka jõustama: kasutamistingimused ei peaks olema pelgalt kirjalikud avaldused, vaid alus konkreetsete meetmete võtmiseks kasutajate, sealhulgas laste kaitseks," ütles Euroopa Komisjoni tehnoloogilise suveräänsuse, julgeoleku ja demokraatia eest vastutav juhtiv asepresident Henna Virkkunen.

Komisjon tõi oma pressiteates välja, et näiteks saavad alla 13-aastased konto loomisel sisestada vale sünnikuupäeva, ilma et kohaldataks tõhusat kontrolli deklareeritud sünnikuupäeva õigsuse kindlaks tegemiseks. Meta loodud võimalust alla 13-aastastest alaealistest platvormil teada anda on raske kasutada: teavitusvormile jõudmiseks kulub kuni seitse klikki ning vorm ei ole automaatselt kasutaja teabega eeltäidetud. Puuduvad ka nõuetekohased järelmeetmed ning sageli saab alaealine lihtsalt jätkata teenuse kasutamist ilma igasuguse kontrollita.

Komisjoni arvates on selline olukord põhjustatud mittetäielikust ja ebajärjekindlast riskihindamisest. Meta riskihinnang on vastuolus suure hulga tõenditega kogu Euroopa Liidust, mis näitavad, et Instagrami ja/või Facebooki kasutab umbes 10–12 protsenti alla 13-aastastest lastest. Lisaks näib, et Meta on jätnud tähelepanuta kergesti kättesaadavad teaduslikud tõendid, mis näitavad, et nooremad lapsed on haavatavamad võimalike kahjude suhtes, mida Facebooki ja Instagrami teenused põhjustavad, märkis komisjon.

Komisjon leiab, et Instagram ja Facebook peavad muutma oma riskihindamise metoodikat, et tuvastada, millised riskid Euroopa Liidus Instagrami ja Facebooki kasutamisega kaasnevad ja kuidas need avalduvad. Lisaks peavad Instagram ja Facebook tugevdama meetmeid, millega ennetada alla 13-aastaste alaealiste pääsemist oma platvormidele. Meta peab tõhusalt tõrjuma ja leevendama alla 13-aastaseid alaealisi ohustavaid riske ning tagama alaealiste eraelu puutumatuse, ohutuse ja turvalisuse.

Trahv võib ulatuda miljarditesse

Euroopa Komisjon esitas oma esialgsed järeldused digiteenuste määruse (DSA) alusel, mis nõuab suurettevõtetelt rohkem pingutamist ebaseadusliku ja kahjuliku sisu vastu võitlemiseks oma platvormidel. Süüdistus järgneb Euroopa Komisjoni kaheaastasele uurimisele.

Meta, mille esindajad teatasid, et ei nõustu esialgsete järeldustega, saab süüdistustele vastata ja võtta meetmeid enne, kui komisjon teeb lõpliku otsuse. Instagram ja Facebook saavad komisjoni dokumentidega tutvuda ja vastata kirjalikult komisjoni esialgsetele järeldustele, selgitas komisjoni pressiteenistus.

Digiteenuste määruse rikkumised võivad ettevõtetele kaasa tuua trahvi mis ulatub kuni kuue protsendini nende ülemaailmsest aastakäibest. Meta eelmise aasta käive oli umbes 200 miljardit dollarit.

Komisjon võib määrata ka perioodilisi karistusmakseid, et sundida platvormi nõudeid täitma.

Euroopa Liidu samm tuleb keset kasvavat muret sotsiaalmeedia mõju pärast lastele, ettevõtetele ja valitsustele ning seepärast on kutsutud suurettevõtteid üles näitama rohkem initsiatiivi ja võtma tõhusamaid meetmeid.