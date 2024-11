Austraalia võttis vastu sotsiaalmeediakeelu alla 16-aastastele

Eelnõu kiideti parlamendi mõlemas kojas heaks valitsuse ja opositsiooni ühisel nõul.

Firmad, keda ähvardab reeglite rikkumise eest kuni 50 miljoni Austraalia dollari (ligi 30 miljoni euro) suurune rahatrahv, peavad seadust ebamääraseks, problemaatiliseks ja kiirustades tehtuks.

"Liiga paljude noorte austraallaste jaoks võib sotsiaalmeedia olla kahjulik," ütles Australia kommunikatsiooniminister Michelle Rowland. "Peaaegu kaks kolmandikku 14–17-aastastest austraallastest on vaadanud veebis äärmiselt kahjulikku materjali, sealhulgas uimastite kuritarvitamist, enesetappu või enesevigastusi, aga ka muud vägivaldset materjali."

Liberaalse Partei senaator Sarah Henderson rõhutas sotsiaalmeedia negatiivset mõju noorte vaimsele tervisele.

"Oleme pärast sotsiaalmeedia võidukäiku näinud väga häirivaid ülemaailmseid suundumusi noorte vaimse tervise vallas, eriti tüdrukute puhul," lausus Henderson.

Vasaktsentristist peaminister Anthony Albanese, kel seisavad järgmise aasta algul ees valimised, on innukalt noorte ühismeediast eemale hoidmise poolt ja kannustab lapsevanemaid keeldu toetama.

Enne parlamendihääletust maalis ta sotsiaalmeediast pildi kui noortes ärevuse tekitajast, petturite tööriistast ja internetikurjategijate vahendist.

Paberil on Austraalia sotsiaalmeediakeeld üks rangemaid, kuid seaduses ei ole peaaegu mingeid detaile, kuidas reegleid jõustama hakatakse. Nii kardavad eksperdid, et sellest saab kõigest sümboolne, kuid jõustamatu seadus.

Üksikasjade väljatöötamiseks on aega 12 kuud, kuni keeld jõustub.

Noorte sõnul on aga sotsiaalmeedia see koht, kus kokku saadakse.

"Sotsiaalmeedial on noorte elus nii suur osa, kus inimesed sotsialiseeruvad ja üldse suhtlevad üksteisega ja suhteid hoiavad ja loovad," sõnas 16-aastane sotsiaalmeedia kasutaja Enie Lam.

Kriitikute hinnangul kasvatab selline seadus üles põlvkonna, kes oskab ennast sotsiaalmeedias veelgi vähem kaitsta.

"Selle seaduse eesmärk on panna vanu inimesi, täiskasvanuid tundma, et nad on midagi ära teinud. See on võlts turvatunde loomine," ütles Roheliste partei senaator Sarah Hanson-Young.

Sotsiaalmeedia kasutamise vanusepiiranguid on kehtestatud ka mujal, kuid Austraalia seadus on neist kõige rangem – kontot ei saa luua ka juhul, kui lapsevanem seda lubab.