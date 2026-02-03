Prognoosi kohaselt püsib mereveetase madalana veel vähemalt nädala

2026. aasta on alanud päris mitmete uute rekorditega. Jaanuar oli viimaste aastate kõige külmem kuu, elektrihinnad on viimaste aastate kõige kõrgemad ja merest hakkab vesi otsa saama.

"60 sentimeetrit oli veetase plussis, kui hakkas vesi külmuma või külmus ära. Tänaseks päevaks, kui ta viimati oli -62, on ta siis külmumise hetkest langenud 120 sentimeetrit," lausus Kuivastu sadama kapten Janis Osa.

Suures väinas näiteks laeva põhja ja merepõhja vahele vett jätkub. Küll võib aga veelgi langev veetase tekitada probleeme Hiiumaa ja mandri vahelises laevaliikluses.

"Seal tekib neil veel lisakomponent - kiirusvahe ehk sõitval laeval süvis veel suureneb. Kui laadimisel ja sadamast väljudes on süvis neli meetrit, siis reaalsus on see, et kui ta sõitma hakkab ja mida kiiremini ta sõidab ja samas, mida kitsam on see laevatee, siis seda sügavamale ta vajub. Ta võib vajuda seal kuni pea pool meetrit," ütes parvlaeva Pireti kapten Märten Kraav.

Kuivastu sadamas mõjutab madal meri laevale peale ja mahaminekut.

"Täissüvisega, mis on neil neil meetrit, saavad nad käia kuni -57 sentimeetrit veeseisuga. Kui läheb alla, siis vastavalt sellele nad enam täislasti peale võtta ei saa," lausus Osa.

Laeva laadimine praeguse madala veega on kapteni sõnu omamoodi trikitamine.

"Kui sa mingi raske asja endale laevale lased, siis esimesel hetkel, kui ta laeva sõidab, vajutab ta selle nina alla. Aga kui ta sõidab sinna teise otsa, siis vastupidi, ta vajutab otsa alla ja tõstab nina üles. Selliste nüanssidega pead siin koguaeg arvestama, kas siis võtta juba samal ajal järgmine asi peale," sõnas Kraav.

Kuhu siis merevesi kaob? Vastust teab Tallinna tehnikaülikooli Meresüsteemide instituut.

"Läänemere kohal on kõrge kõrgrõhkkond, mis surub põhimõtteliselt vee Põhjamerre, kus on madalrõhkkond. Ühendatud anumate seaduse järgi liigub vesi sinna, kus on vähem vastupanu," ütles TalTech-i Meresüsteemide instituudi direktor Rivo Uibopin.

Selle sajandi madalaim veetase on fikseeritud 2010. aastal. Siis oli see -67 sentimeetrit, aga on kartused, et see negatiivse taseme rekord võib tänavu puruneda.

"On šanss, et see väärtus ületatakse. Virtsus oli -62 täna ja see rekord oli -67. Prognoosmudelid on sellised, mis on 9.-10. veebruarini olemas väärtused ja nende kohaselt siis mereveetase püsib endiselt alla -50 sentimeetri," sõnas Uibopin.