Epsteini skandaal: Briti politsei algatas uurimise endise suursaadiku suhtes

Briti politsei algatas teisipäeval kriminaaluurimise Ühendkuningriigi endise suursaadiku USA-s lord Peter Mandelsoni suhtes seoses süüdistustega, et ta edastas konfidentsiaalset teavet vanglas enesetapu sooritanud seksuaalkurjategijale Jeffrey Epsteinile.

Teadaanne uurimise algatamisest tuli vaid mõni tund pärast seda, kui Mandelson teisipäeval parlamendi ülemkojast tagasi astus. Hiljuti jäi ta ilma ka leiboristide parteipiletist.

"Londoni politsei algatas uurimise 72-aastase mehe, endise ministri suhtes seoses süüdistusega ametiseisundi kuritarvitamises," ütles Londoni politseijõudude ülem Ella Marriott avalduses.

Briti poliitikas keskne ja sageli vastuoluline tegelane Mandelson on järjekordne näide kümnetest kuninglikest isikutest ja poliitikutest, kes on sattunud Epsteini skandaali keerisesse.

Eelmisel nädalal USA justiitsministeeriumi avaldatud dokumendid sisaldasid kirjavahetust tuntud avaliku elu tegelaste ja Epsteini vahel, kes sooritas 2019. aastal vanglas enesetapu. Kirjad paljastasid sageli nende soojad suhted, ebaseaduslikud finantstehingud ja privaatsed fotod.

Reedel avaldatud dokumendid viitasid, et 2009. aastal edastas siis majandusministri ametit pidanud Mandelson Epsteinile toonasele peaministrile Gordon Brownile mõeldud majandusülevaate, lisades kommentaariks: "Huvitav märkus, mis läks peaministrile."

Ühe e-kirja kohaselt saatis Epstein, kes vabanes 2009. aastal vanglast pärast alaealise kupeldamise eest määratud 18-kuulise karistuse kandmist, 2010. aasta mais Mandelsonile kirja, milles küsis Euroopa Liidu Kreeka päästepaketi kohta.

Epstein oli ka ilmselt aastatel 2003–2004 kandnud kolme maksena kokku 75 000 dollarit leiboristide poliitikuga seotud kontodele.

Mandelson ise ütles pühapäeval BBC-le, et ta ei mäleta rahaülekandeid ega tea, kas dokumendid on autentsed.

Tema tagasiastumisotsus tuli vahetult pärast seda, kui peaminister Keir Starmer ütles, et Mandelson on oma riiki alt vedanud.

Endine peaminister Brown, kelle alluvuses Mandelson aastatel 2008–2010 majandusministrina töötas, ütles teisipäeval, et saatis Londoni politseile asjakohast teavet.

"Ametiseisundi kuritarvitamist peetakse tavaliselt avaliku usalduse tõsiseks kuritarvitamiseks ning süüdimõistmine sellises kuriteos tooks peaaegu alati kaasa vanglakaristuse," ütles AFP-le Londoni Majanduskooli kriminaalõiguse professor Jeremy Horder.

Samal ajal teatas Euroopa Komisjon teisipäeval, et uurib, kas aastatel 2004–2008 EL-i kaubandusvolinikuna töötanud Mandelson rikkus oma Epsteini-sidemetega komisjoni käitumiskoodeksit.

Starmer ise seisab silmitsi kasvava kriitikaga oma otsuse pärast nimetada Mandelson suursaadikuks. Mandelson vallandati juba mullu sügisel, selle põhjuseks oli tema varasem seotus Epsteiniga.