Vance'i sõnul olid Epsteinil sidemed USA ja Iisraeli luureteenistustega

USA asepresident JD Vance ütles tuntud taskuhäälingu autorile Joe Roganile, et seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteinil olid sidemed Ühendriikide ja Iisraeli luureteenistustega.

"Tal olid ilmselgelt sidemed Ameerika luure kõrgemate, lausa kõrgeimate tasanditega. Tal olid ilmselgelt sidemed ka Iisraeli luure kõrgeimate tasanditega," ütles Vance.

"Tundus, et Epstein oli seotud Iisraeli süvariigi vasaktsentristlike ringkondadega. See on mulle alati huvi pakkunud. Ta ei olnud eriti seotud Iisraeli poliitika paremtsentristliku tiivaga," rääkis Vance.

Ajaleht The Telegraph hindab, et Vance'i viimased kommentaarid võivad anda veelgi hoogu vandenõuteooriatele, mille kohaselt oli süüdimõistetud seksuaalkurjategija Epstein luureteenistuste ja niinimetatud süvariigi käsilane.

Epstein suri 2019. aasta suvel New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Ta kerkis rambivalgusesse juba aastakümneid tagasi, kuna oli laia profiiliga ärimees, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja mõjukate inimestega. Epsteini suhtlusringkonda kuulus 1990. aastatel suur hulk USA ja maailma võimu- ja ärieliidi esindajaid, nende hulgas olid ka Donald Trump ja Bill Clinton.