Eestil ja Lätil on probleeme piiriülese kuritegevusega

Eesti ja Läti hakkavad tõhusamalt ohjeldama piiriülest kuritegevust, lubasid Valgas ja Valkas kohtunud siseministrid. Läti nõuab kolmandate riikide kodanikelt enne riiki sisenemist elektroonilise ankeedi täitmist, Eesti selle järele vajadust ei näe.

Kui Eesti numbriga auto sõidab Lätti, peatavad selle mõnel maanteel üsna tihti dokumendikontrolliks Läti piirivalve immigratsiooniteenistuse ametnikud. Läti siseminister Rihards Kozlovskis kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et eestlastega probleeme pole, kuid Euroopa võiks jõuda sarnasele seisukohale kolmandate riikide kodanike liikumise suhtes. Läti nõuab neilt, sealhulgas Eestis elavatelt Venemaa kodanikelt, enne sissesõitu elektroonilise ankeedi täitmist.

"Peaksime Euroopa tasemel kokku leppima, et praegust geopoliitilist olukorda arvestades ei anta viisasid vähetähtsatel eesmärkidel, näiteks turistidele. Siis väheneks meie julgeolekut ohustavate riikisisenejate hulk ja elektroonilisi ankeete poleks vaja täita. Praegu annab see süsteem meile 48 tundi aega eelnevaks kontrolliks, kuigi võib-olla pole see veel päris hästi tööle hakanud. Nii saame paremini turvaolukorda hinnata," sõnas Kozlovskis.

"Hetkel pole meil ohuhinnangut, mis näitaks, et need ankeedid oleks väga vajalikud või et need aitaks meil midagi lahendada. Tegelikult nendest Schengeni kontrollidest praegu piisab," lausus siseminister Igor Taro.

Samas on piirialal probleeme kuritegevusega - Valgamaa on Ida-Virumaa järel teisel kohal. Vägivallakuritegusid pandi mullu toime ligi poole rohkem kui aasta tagasi. Veerand neist, kellele politsei on esitanud kahtlustuse, pole Eesti Vabariigi kodanikud. Nende poolt ja vastu toime pandud vägivald kasvab veelgi, näitavad õiguskorra prognoosid. Veelgi enam tuleb kahe riigi vahel ohjata narkokuritegevust.

"Schengeni sisepiiridel on ju liikumine justkui vaba. Kuid me ei saa lubada olukorda, kus kurjategija liigub vabalt üle piiri koos oma tegevusega, aga korrakaitsja jääb kuidagi piirile seisma," ütles Taro.

Kahe riigi politseiametnikud hakkavad läbi viima ühiseid narkovastaseid operatsioone ja uurimisi.