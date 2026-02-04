X!

Eestil ja Lätil on probleeme piiriülese kuritegevusega

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Eesti ja Läti hakkavad tõhusamalt ohjeldama piiriülest kuritegevust, lubasid Valgas ja Valkas kohtunud siseministrid. Läti nõuab kolmandate riikide kodanikelt enne riiki sisenemist elektroonilise ankeedi täitmist, Eesti selle järele vajadust ei näe.

Kui Eesti numbriga auto sõidab Lätti, peatavad selle mõnel maanteel üsna tihti dokumendikontrolliks Läti piirivalve immigratsiooniteenistuse ametnikud. Läti siseminister Rihards Kozlovskis kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et eestlastega probleeme pole, kuid Euroopa võiks jõuda sarnasele seisukohale kolmandate riikide kodanike liikumise suhtes. Läti nõuab neilt, sealhulgas Eestis elavatelt Venemaa kodanikelt, enne sissesõitu elektroonilise ankeedi täitmist.

"Peaksime Euroopa tasemel kokku leppima, et praegust geopoliitilist olukorda arvestades ei anta viisasid vähetähtsatel eesmärkidel, näiteks turistidele. Siis väheneks meie julgeolekut ohustavate riikisisenejate hulk ja elektroonilisi ankeete poleks vaja täita. Praegu annab see süsteem meile 48 tundi aega eelnevaks kontrolliks, kuigi võib-olla pole see veel päris hästi tööle hakanud. Nii saame paremini turvaolukorda hinnata," sõnas Kozlovskis.

"Hetkel pole meil ohuhinnangut, mis näitaks, et need ankeedid oleks väga vajalikud või et need aitaks meil midagi lahendada. Tegelikult nendest Schengeni kontrollidest praegu piisab," lausus siseminister Igor Taro.

Samas on piirialal probleeme kuritegevusega - Valgamaa on Ida-Virumaa järel teisel kohal. Vägivallakuritegusid pandi mullu toime ligi poole rohkem kui aasta tagasi. Veerand neist, kellele politsei on esitanud kahtlustuse, pole Eesti Vabariigi kodanikud. Nende poolt ja vastu toime pandud vägivald kasvab veelgi, näitavad õiguskorra prognoosid. Veelgi enam tuleb kahe riigi vahel ohjata narkokuritegevust.

"Schengeni sisepiiridel on ju liikumine justkui vaba. Kuid me ei saa lubada olukorda, kus kurjategija liigub vabalt üle piiri koos oma tegevusega, aga korrakaitsja jääb kuidagi piirile seisma," ütles Taro.

Kahe riigi politseiametnikud hakkavad läbi viima ühiseid narkovastaseid operatsioone ja uurimisi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:06

Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

22:04

Macroni saadik käis väidetavalt Moskvas

22:00

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:31

Viipekeelsed uudised

21:30

"Pealtnägija" veetis päeva kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkinaga

21:27

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

21:24

Mitmes omavalitsuses jääb õpetajate palk ligi 100 eurot oodatust väiksemaks

21:24

Eestil ja Lätil on probleeme piiriülese kuritegevusega

21:22

EL leppis kokku Ukrainale antava 90 miljardi eurose laenu tingimused

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

03.02

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

22:00

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

03.02

Külmakraadid lähipäevil taanduvad

12:17

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

21:27

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

19:42

Ukraina nimetas Abu Dhabi kõnelusi viljakaks Uuendatud

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

14:47

Ülemiste piirkonda ootab ees 500 miljoni mahus investeeringuid

ilmateade

loe: sport

22:06

Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

22:00

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

21:30

"Pealtnägija" veetis päeva kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkinaga

21:08

Serviti ja Kehra lisasid meistriliigas tabelisse punkte

loe: kultuur

20:00

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

18:56

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

loe: eeter

21:00

"Pealtnägija": silmast silma pedofiiliküttidega

15:28

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

14:15

Vähipatsient: vähidiagnoos ei ole tänapäeval enam elu lõpp-punkt

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

17:55

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

15:40

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

15:35

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

15:30

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

11:40

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

11:00

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

09:45

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

09:40

Nõrgenev dollar soodustab tarbimist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo