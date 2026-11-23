Euroopa Komisjon tegi esmaspäeval ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid, mis keelustaksid sportlaste osalemise Euroopa Liidu spordivõistlustel Venemaa lipu all ning sisaldaksid ka viisakeeldu Vene sõduritele.

"Spordiüritused ei tohi olla propagandaplatvormiks. Täna plaanime kehtestada kõigil EL-i spordivõistlustel keelu Venemaa võistkondadele ja sportlastele, kes võistlevad Venemaa lipu all," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen videopöördumises.

Komisjon pakub välja ka viisi, kuidas rakendada EL-i viisakeeldu kõigile, kes teenivad või on teeninud Venemaa relvajõududes alates agressioonisõja algusest.

Viisakeeld kehtiks ka teiste riikide kodanikele, kes on Vene relvajõududes võidelnud.

Komisjon soovib ka rangemaid eeskirju mittehädavajaliku reisimise kohta.

Komisjon märkis, et Venemaa kodanikud kujutavad Euroopa Liidule jätkuvalt suurt julgeolekuriski, sealhulgas hübriidohud, desinformatsioon, sabotaaž ja spionaaž ning muu vaenulik tegevus.

"Seetõttu soovitatakse ajakohastatud suunistes liikmesriikidel rakendada Venemaa kodanikele turistiviisade väljastamisel väga ranget lähenemisviisi. Arvestades suuri pettuse- ja julgeolekuriske, ei tohiks liikmesriigid enam tunnustada biomeetriliste andmeteta Venemaa passe," sedastas komisjon.

Von der Leyen tutvustas ühtlasi meetmeid Venemaa finantsasutuste ja krüptoplatvormide vastu.

Komisjon lõi krüptosanktsioonide töörühma ning teeb ettepaneku kehtestada uued piirangud 60 Venemaa pangale ja täiendavatele krüptoplatvormidele.

"Anname valusama hoobi Venemaa võimalustele sõda rahastada, võttes sihikule tema pangad ja krüptoplatvormid," lisas von der Leyen.

"Keskendume Venemaale, kuid kaasame ka kolmandad riigid, mis aitavad Venemaal meie sanktsioonidest mööda hiilida. See on meie uue paketi üks peamisi fookuspunkte," lausus komisjoni president.

Kõrgõzstan oli tänavu esimene riik, mille suhtes EL rakendas sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastast meedet, sest riik aitas oma pankade ja krüptoettevõtete kaudu piirangutest mööda hiilida.

Uued sanktsioonid puudutavad esmakordselt ka elektriettevõtteid ning keelavad Euroopa kodanikel omada ametikohti Venemaa ettevõtetes.

Sanktsioonide vastuvõtmiseks on vaja kõigi EL-i liikmesriikide ühehäälset nõusolekut.

Tegu on komisjoni 22. sanktsioonipaketiga Moskva vastu alates 2022. aasta täiemahulisest sissetungist.