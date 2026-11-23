Poola asekaitseminister Paweł Zalewski teatas esmaspäeval, et NATO paigutab Poola AWACS-i luurelennuki. Samm on osa alliansi vastusest sellele, et Poola kukkus kolm Venemaa raketti.

Prokuratuuri teatel kukkus reedel Poola kolm Venemaa raketti H-101.

"Poola käsutusse antakse AWACS-i luurelennuk," ütles Zalewski ajakirjanikele pärast NATO kohtumist Brüsselis. "See on väga hea süsteem, mis annab meile veelgi parema olukorrateadlikkuse ja võimaldab sedalaadi ohtudele tõhusamalt reageerida."

NATO 14 õhupõhist eelhoiatus- ja juhtimissüsteemiga lennukit, mille tunneb ära üheksameetrise läbimõõduga radarkupli järgi, on olnud alliansi silmadeks taevas alates 1982. aastast.

Saksamaal Geilenkircheni lennubaasis paiknev lennukipark on mänginud olulist rolli NATO idatiiva seiremissioonidel alates 2022. aastast, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Konflikti korral suudavad need lennukid pakkuda liitlaste hävitajatele, laevadele ja juhtimiskeskustele ühtset radaripilti ning suunata NATO lahingulennukeid sihtmärkidele.