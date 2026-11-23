Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga sõnas saates "Ringvaade", et sotsiaalminister Karmen Joller ei kahetse ministriks hakkamist, vaid teadmatust, et isegi tegevuseta seisva osaühingu juhatusse kuulumine rikub seadust. Ühtlasi lausus Vaga, et Jolleri otsus ministriametist lahkuda sündis vaid paari tunniga ning tuli kõigile üllatusena.

Kristen Michal, peaminister oli siinsamas "Ringvaate" stuudios ja vastas kaks korda küsimusele, kas Karmen Joller astub tagasi, et ei astu, sest mitte mingit põhjust selleks ei ole. Miks see põhjus nüüd viimasel hetkel välja ilmus?

Nagu Karmen täna riigikogu ees ütles, siis see olukord oligi nõnda inimlik ja nõnda lihtne. Me nägime, et kõik muud põhjused olid seal üldiselt poliitiline kemplus ja poliitiline rünnak tema, kui julge ja toimeka ministri vastu.

Aga tõesti, tuli välja täna lõunal, et sotsiaalministrile viidati, et ta on ühe ettevõtte, OÜ juhatuse liige, kus ei ole küll üheksa aastat majandustegevust toimunud, aga siiski juriidiliselt ta on selle juhatuse liige ja see on seaduserikkumine. Karmen Joller on väga kõrge moraali ja õiglustundega inimene. Kõik, kes teda teavad, saavad seda kinnitada, ja sellises hetkes ta võttis poliitilise vastutuse ja astub oma ametist tagasi, et poliitilised konkurendid ei peksaks seda valdkonda läbi tema isiku.

Ma kuulsin, et opositsioonil oleks olnud nii või teisiti hääled koos ja ta oleks niikuinii maha võetud, et seda kõike välistada, astus ta ise tagasi. See OÜ-tamine on kahetsusväärne asi, et ta seal juhatuses oli, aga ma ei kujuta ette, et see ülisuur kuritegu vist ka ei ole, kuigi riive põhiseadusele on.

See on siiski seaduse mõistes rikkumine ja ma arvan, mida Joller oma tagasiastumisega hetkel näitas, on hea poliitilise kultuuri osa. Mis puudutab opositsiooni ütlusi, et hääled on koos – eks kogu aeg öeldakse, et hääled on koos. Üks hetk olid hääled koos erakorralisteks valimisteks, siis olid hääled koos mingiks teiseks presidendikandidaadiks ja nii edasi. Ükski asi kahjuks või õnneks ei ole juhtunud.

See, kas neil oleks sel nädalal olnud 51 häält koos sotsiaalminister Karmen Jolleri umbusaldamiseks – see on faktiliselt täiesti väär, sest me teame, et mitmed opositsiooniliikmed olid sel nädalal lähetuses ja neil ei olnud mingit plaanigi tulla sel nädalal Karmen Jollerit umbusaldama. See oleks niikuinii läbi kukkunud, aga Karmen võttis selle poliitilise vastutuse, et säästa sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda.

Vesteldes arstidega, meditsiini- ja tervishoiutöötajatega, saan aru, et nendel oli suur pettumus Karmen Jolleris kui sotsiaalministris, kuna ta on ise valdkonnast tulnud, ta on ise perearstina tegutsenud ja arvati, et kogu valdkonnas läheb asi paremaks. Arstidele on jäänud pigem mulje, et ta pööras neile selja ja hakkas poliitilist karjääri tegema, unustades oma eelmise ameti.

Karmen Joller on ilmselgelt tervishoiuekspert, doktor, ja tuligi kogu seda sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi korrastama ning tuli julgelt, tuli erinevaid reforme läbi viima. Ma arvan, tema pärandit me näeme veel järgmiste valitsuste ja järgmiste poliitiliste debattide jooksul.

Kuna tema oli esimene terviseminister väga pika aja jooksul, kes tuli ja hakkas päriselt seda tervishoiusüsteemi reformima ega läinud esimese asjana küsima lihtsalt raha juurde, lootes ja arvates, et raha lihtsalt lahendab tervishoiusüsteemi. Ei lahenda, tervishoiusüsteemi lahendavad korrektsed lahendused ja pikaajaline läbimõeldud reformiplaan, mitte lihtsalt raha juurde küsimine, sest me teame, et kahjuks see süsteem...

Kui välja arvata see, et kõik, kes selles valdkonnas töötavad, hoidsid pead kinni ja neid reforme mitte keegi ei soovinud.

Aga see oli täpselt see poliitiline samm, mida Karmen tegi, et ta liikus tervisekassa eelarve tasakaalu poole, leidis selleks vahendid ega lükanud seda probleemi edasi, et järgnevatel otsustajatel 2028. aastal oleks see kärbe nii suur olnud, et nad oleksid pidanud erakorraliselt väga palju, kas laenu võtma või kuskilt ebaproportsionaalselt hakkama kärpima, minema kasvõi riigikaitse kuludest võtma raha, et seda suurt auku, mida nii mitmed terviseministrid on kahjuks edasi lükanud – seda reformiplaani läks tema päriselt tegema.

Ma arvan, et see on tunnustus temale kui väga toimekale ja tublile ministrile ning ma usun, et töö, mida ta on alustanud, on tervishoiusüsteemile pikemas vaates väga kasulik.

Sulle isiklikult kui Reformierakonna peasekretärile, ma kujutan ette, et see kõik väga meeldiva üllatusena ei tulnud – valimised on ülimalt lähedal, sinna on tõesti kolm kuud ainult aega. Üks teie figuur, kes on plakatite peal, kes on väljapaistev minister ja keda kõik teavad, saab nüüd ikkagi negatiivse kuvandi juurde. Kuidas sa sellele vaatad?

Eks ma oleksin ka oma esmaspäeva natukene teistmoodi näinud, kui ma täna hommikul üles ärkasin, aga teistpidi Karmen ei kao kuhugi ära. Ta tuli 2023. aasta valimistel välja ja sai väga hea tulemuse. Nüüd ta naaseb riigikokku, kandideerib eesrindlikult valimistel ja ma arvan, see õiglustunne on tal endiselt alles. See on väga tugev ja see tugevnes peale seda, kui ta selle poliitilise vastutuse võttis, kui tuli ilmseks koht, kus ta on juriidiliselt eksinud.

Kes on uus minister? Kindlasti te olete seda juba arutanud, sest aega on väga vähe ja kes soovib üldse nii lühikeseks ajaks sellist vastutust võtta?

Nagu me oleme täna intervjuu jooksul arutanud, siis see kõik tuli kõigile üllatusena – saatejuhile, minule endale, ministrile samamoodi –, sest see otsus sündis paar tundi tagasi, et ta astub tagasi.

Ta hommikul ütles, et ta ei astu tagasi.

Täpselt nii. See kõik on päeva jooksul, tundide jooksul muutunud. Uut ministrit veel ei ole. Nüüd on ka nii, et peaminister on sel nädalal Euroopa Ülemkogul neljapäeval-reedel ja järgmine nädal on riigikogu istungitevaba. Tõenäoliselt järgmise nädala jooksul saab selgeks, kes see uus minister on. Meil mõtteid on, aga eks me seda arutame enne Reformierakonna sees ja siis peaminister teeb selle avalikuks.

Kas Karmen Joller isiklikult kahetseb nüüd ka, et ta ministriameti vastu võttis? Ta oleks vabalt võinud oma perearstide nimistuga, mis nüüd temalt ju ära võeti, jätkata, rahulikult teha oma perearstitööd ja mitte poliitikat.

Head inimesed ei lähe ministriks sellepärast, et mingit isiklikku kasu saada või isiklikku tuntust saada. Head inimesed lähevad ministriks sellepärast, et seda süsteemi parandada ja Karmen on väga hea inimene ning ta läks tervishoiusüsteemi parendama. Ma arvan, need sammud, mis ta siin pooleteise aasta jooksul astus, on sammud õiges suunas ja ma ei usu, et ta kahetseb.

Mida ta kahetseb, on tõesti see, et ta kahjuks eelnevalt ei teadnud, et selline küll ka majanduslikult nii-öelda tühjas OÜ-s juhatuse liige olemine on juriidiliselt ebakorrektne.