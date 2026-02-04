X!

Taro laeva kinnipidamisest: praeguste võimete juures me teeme seda kõrgema riskiga

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti sai salakaubaveos kahtlustatava laeva kinnipidamisega hakkama, aga seda tehti mõnevõrra kõrgendatud riskiga – Eesti oleks vaja juurde näiteks üht kopterit ning suurendada K-komando koosseisu, ütles "Aktuaalses kaameras" siseminister Igor Taro.

Mida me kolmapäeva õhtuks  teame: miks oli vaja laev kinni pidada ja mis sellel laeval oli?

Maksu- ja tolliamet on saanud alustada tollikontrolliga ja see kestab vähemalt kümme tundi, sest laev on üpris suur. See, mis seal peal on, selgub tollikontrolli käigus.

Kust me tulime selle peale, et see laev kinni pidada?

Kui tegu on võimaliku rahvusvahelise organiseeritud salakaubaveoga, on see rahvusvaheline koostöö. Riikide vahel info liigub ja see info jõudis meieni, et niisugune laev siinkandis on, tasub kontrollimist. Me ei saa tolereerida ühtki ebaseaduslikku tegutsemist, mis Eesti territooriumil võiks aset leida, nii et igal juhul tuli seda kontrollida.

Kas praegu saab juba kinnitada, et tegu on narkolaevaga?

Seda ei sa kinnitada enne, kui tollikontrolli toimingud ei ole lõppenud.

Kas operatsioon õnnestus?

Selles mõttes õnnestus, et kui meil on info olemas ja me oleme selle laeva saanud pidama enda kontrolli alla, oleme saanud menetlejad pardale, kes on alustanud tollikontrolli. Kõigil peab olema selge, et kui on kahtlaseid laevu, mis Eesti korda või julgeolekut ohustavad ja meil on vaja see kinni pidada, siis meil see võimekus on olemas.

Kas praeguseks on saadud ka õppetund, et mida oleks võinud teha teistmoodi?

Õppetund on selles, kus on meil arenguruumi. Me saame nende asjadega hakkama, aga praeguste võimete juures me teeme seda mõnevõrra kõrgendatud riskiga. Meil on ainult üks kopter, sinna ei mahu eriti palju inimesi peale, kui meil on vaja erioperaatoreid laeva peale saata. Nüüd parduti ka nii õhust kui ka merelt. Et saaksime ainult õhust parduda, oleks meil vaja kahte kopterit. Meil oleks vaja ka suuremat K-komando koosseisu.

Me saame küll tänaste ülesannetega hakkama, aga kui me mõtleme tuleviku peale – väljakutseid Läänemerel kindlasti vähemaks ei jää, kuna Venemaa ilmselt ei plaani siit ära koida. Seepärast võiksime tuleviku peale mõelda ja võimekusi kasvatada.

Toimetaja: Marko Tooming

