Baltic Spiritilt narkootikume ei leitud ja alus lahkus Eestist

Teisipäeval maksu- ja tolliameti (MTA) kinni peetud ja Muuga sadamasse toodud kaubalaevalt Baltic Spirit narkootikume ei leitud ja alus lahkus ööl vastu neljapäeva Muuga sadamast Peterburi poole.

"Seekord rahvusvahelistelt partneritelt tulnud info kinnitamist ei leidnud," ütles MTA uurimisosakonna narkotalituse juht Vitali Zajarin.

Info selle kohta, et laeval Baltic Spirit on kahtlane konteiner, mis võib sisaldada narkootilisi aineid, laekus MTA-le mõned päevad tagasi, teatas amet.

Venemaale Peterburi suunduva kaubalaeva viimane külastatud sadam oli Puerto Boliver Ecuadoris ning koos partneritega jälgiti aluse teekonda, kuni otsustati infot kontrollida, märkis amet.

Salaveokahtlusega merekonteinerit vedanud kaubalaev peeti kinni ja suunati Muuga sadamasse kontrolli. Õhtu jooksul tõstsid MTA ametnikud kahtlusalused merekonteined laevalt maha ning teostasid merekonteinerites olevale kaubale tollikontrolli.

Laev lahkus Muuga sadamast kell 2.15.

MTA ülesanne on võidelda piiriülese organiseeritud kuritegevusega ning muuhulgas tõkestada narkootikumide salakaubavedu. Maksu- ja tolliameti suurim tabatud last on 2,5 tonni kokaiini, mis oli 2022. aastal peidetud Ecuadorist saadetud banaanikastidesse.