Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks

Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme.

Lakkamatu vihmasadu on Bangkokis kestnud päevi ja põhjustanud seal ulatuslikke üleujutusi, vahendas BBC.

Reutersi teatel on Bangkoki suuremad tänavad vee all ning inimesed on sunnitud sumpama vöökõrguses vees, sest 48 tunni jooksul sadas maha ligi 300 millimeetrit vihma.

Linnapea Chadchart Sittipunti ütles, et lähipäevil on vihmale veel lisa oodata. Tema sõnul on kriis eluohtlik ja kõige ohtlikumad on kanalite lähedal asuvad piirkonnad.

Sõjavägi rajab päästetööde käigus varjualuseid ja välikööke ning Bangkoki linnavalitsus määras koolid ajutisteks majutuskohtadeks. Elanikel on palutud võimalusel väljas liikumist vältida ning poed on täis inimesi, kes endale tagavarasid soetavad.