Eriali pankrotiasjas laekus nõudeid nelja-viie miljoni euro vahemikus

Hoiu- ja laenuühistu Erial on üks probleemseid ühistuid.
Hoiu- ja laenuühistu Erial on üks probleemseid ühistuid. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Pankrotistunud hoiu-laenuühistu Erial võlausaldajatelt laekus tähtajaks umbes 250 nõudeavaldust, mille mahtu ei ole pankrotihaldur Tarmo Peterson veel lõpuni kokku löönud, kuid summa jääb tema sõnul nelja kuni viie miljoni euro vahemikku.

Peterson rääkis ERR-ile, et nõudeavalduste esitamise tähtajaks, mis oli 21. jaanuaril, tuli neid umbes 250. Nüüd tuleb nõuete sisus selgust saada.

"Hetkel tegeleme nende läbitöötamise, puuduste kõrvaldamise ja tähtaegade andmisega," lausus Peterson.

Kõiki nõudeid ei ole tema sõnul veel kokku löödud, kuid neid on esitatud nelja kuni viie miljoni euro vahemikus. Paralleelselt nõuete läbitöötamisega käib ka vara tagasisaamise võimaluste välja selgitamine.

Erial asutati 2018. aastal ning kaasas üheksa- kuni 12-protsendilist intressi lubades teise tegevusaasta lõpuks 17,2 miljonit eurot hoiuseid.

Ühistu sattus raskustesse, kui selle asutajatele esitati kahtlustus mitmes kriminaalasjas ning kui uue raha pealevool lakkas, ei olnud Erial enam võimeline olemasolevaid kohustusi täitma. 2020. aasta detsembris peatas hoiu-laenuühistu väljamaksed.

Kohus kuulutas Eriali pankroti välja mullu 21. novembril ning võlausaldajate esimene üldkoosolek toimus detsembri keskpaigas.

Peterson on varem prognoosinud, et Eriali pankrotimenetlus kestab ilmselt aastaid.

Eelmisel suvel mõistis Harju maakohus Eriali juhi llya Dyagelevi süüdi investeerimiskelmuses ja omastamises ning mõistis talle viie aasta pikkuse vangistuse. Süüdi mõisteti ka Eriali juhatuse liige Daniela Dalberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky.

Toimetaja: Karin Koppel

