Reedel võib sadada lund

Autod lumises Tallinnas
Autod lumises Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Reede öösel laieneb madalrõhuala Läti poolt Eesti kohale ja surub kõrgrõhuala enam Laadoga taha. Läänemere äärde lisandub pilvi, kuid tihedamat sadu jõuab vaid Kagu-Eestisse ja Peipsi ümbrusesse, ja päeval jääb sealgi sadu hõredaks ja nõrgaks. Tuul püsib sisemaal nõrk, rannikul aga muutub tuntavamaks.

Öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund, tihedamalt Kagu-Eestis. Põhja-Eestis on taevas selgem, aga paiguti võib olla udu ja läänerannikul on pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 1-10, iiliti 14 m/s. Külma on 12 kuni 18, Kirde-Eestis kuni 23, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kohati 8 kuni 11 kraadi.

Ka reede hommik on pilves selgimistega ja kohati sajab lund. Idakaare tuul puhub 1-9, puhanguti 12 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku -9 kuni -18 kraadi, saarte rannikul on kohati kuni 7 kraadi külma.

Päeval sajab kohati nõrka lund ja rannikul on pinnatuisku. Puhub mõõdukas ida- ja kirdetuul puhanguti 14 m/s. Külma on 6 kuni 14 kraadi.

Ka saabuva nädalavahetuse ööd tulevad külmemad, mil öösel on kuni -18, kohati -23 kraadi, päeval -6 kuni -12 kraadi. Sajab nõrka lund ja rannikul on pinnatuisku.

Esmaspäeval ja teisipäeval sajab kohati lund, päeval võib sekka ka lörtsi tulla ja on jäiteoht ning öine õhutemperatuur tõuseb teisipäevaks -9 kraadini, päevane püsib -7 kraadi lähistel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

