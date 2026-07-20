Nädala esimeses pooles vihmast ei pääse

Selle nädala esimeses pooles peab arvestama vihmahoogude ning tugeva tuulega, ka temperatuur liiga kõrgele ei tõuse.

Esmaspäeval ulatus Atlandi võimsa kõrgrõhuala mõju nii üle Briti saarte, Skandinaavia kui ka Soome. Edela poolt olid vihma eest kaitstud ka Põhja-Prantsusmaa, -Saksamaa ja Madalmaad. Teine kõrgrõhuala oli Vahemere kohal ja nii oli päev kuum ja kuiv ka Lõuna-Euroopas. Poolast Baltimaade suunas liikus aga aktiivne madalrõhuala, mis tõi tublisti vihhma Läänemere lõunaosa maadesse.

Teisipäeva öösel liigub seesama sajune madalrõhuala edasi üle Eesti põhja poole. Mitmel pool Lõuna- ja Ida-Eestis on oodata tugevat sadu. On ka äikest ja puhub tugevam kirdetuul. Päeval jääb sadu järk-järgult harvemaks ja ka tuul tasapisi taltub. Soojakraadid jäävad enamasti 15 kraadi ümbrusesse.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhuala kese Peipsi taha, kuid selle lääneserv katab endiselt Läänemeremaid. Mitmel pool sajab hoovihma ja püsib äikeseoht. Põhjakaare tuul toob jahedust, mistõttu ka päeva maksimum jääb 20 kraadist madalamale.

Öö tuleb valdavalt pilves. Vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Kirde- ja põhjatuul puhub 5 kuni 15, puhanguti kuni 19 m/s ning sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on sadu tugev. Puhub kirdetuul, Kagu-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti 19 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Endiselt sajab mitmel pool vihma ja kohati on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 5 kuni 12, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ja sooja on 13 kuni 21 kraadi.

Õhtune taevas on enamasti pilves. Mitmel pool sajab vihma, Lõuna-Eestis on kohati äikest ja sadu on tugev. Puhub kirdetuul 3 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s ja sooja on kuni 18 kraadi.

Kolmapäeval sagedased vihmahood jätkuvad ja tihedamalt sajab Ida-Eestis. Püsib ka äikeseoht. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 14 kuni 19 kraadi.

Ka neljapäevast laupäevani on oodata kohatisi vihmahooge, ja õhtuti saju võimalus väheneb. Öösiti on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 18 kuni 22 kraadi. Ja nädala lõpuks tuul pisut nõrgeneb.