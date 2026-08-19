Taasiseseisvumispäeval võib sadada vihma ja olla äikest

Neljapäeval on Läänemeremaade kohal mitmeosaline madalrõhuala. Meie ilmale avaldab suuremat mõju osatsüklon, mis liigub Skandinaaviast üle mere Edela-Soome suunas, tuues mitmele poole vihmahooge ja paiguti ka äikest. Päev on üsna tuuline ja sooja on kuni 20 kraadi.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Pärast südaööd edela poolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab vihma kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on ka äikeseoht. Mandril on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s ning sooja on 7 kuni 15 kraadi.

Pidupäeva hommikon Lääne-Eestis pilves selgimistega ja sajune, Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilm sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, Liivi lahe ümbruses 7-10, iiliti 13 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s ja sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu on veel mitmel pool sajune ja kohati on äikest. Puhub edela- ja lõuna-, saartel ka läänetuul 3-8, Liivi lahe ümbruses 7-11, puhanguti 15 m/s ning sooja on kuni 18 kraadi.

Ilmaprognoos reedest esmaspäevani lubab öödeks kohatisi hoovihmasid, ning päevasel ajal sajab juba laialdasemalt. Paiguti on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Öine õhutemperatuur jääb 9 kuni 16 kraadi vahele, päeval on sooja 16 kuni 21 kraadi, sajupilvede ajal võib olla ka jahedam.