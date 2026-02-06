Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

Kui praegu saab Eestis maastikuarhitektuuri nii bakalaureuse, magistri kui doktoriõppe tasemel tudeerida ainult Eesti Maaülikoolis (EMÜ), siis uuest õppeaastast avab oma eestikeelse maastikuarhitektuuri magistriõppe ka Eesti Kunstiakadeemia.

Kunstiakadeemia õppejõu ja arhitekti Katrin Koovi sõnul on eesmärgiks seesuguse õppekava avamisega suurendada maastikuarhitektide hulka tööturul.

"Maastikuarhitektide liit ühe asjaosalisena tuli selle jutuga, et tööturul on töökäsi juurde vaja ja kuna ka tehnikaülikoolis enam ei õpetata, oleks vaja lisaks EMÜ-Le veel võimalusi luua," rääkis Koov ERR-ile. "Õpe on kaheaastane, see on tasuta õpe ja võtame vastu kuus kuni kaheksa üliõpilast."

Maastikuarhitektuuri magistriprogrammi on EKA pakkunud ka umbes kümme aastat tagasi, toona tasulise õppekavana.

Avatavasse magistriõppesse saavad kandideerida kõik, kel omandatud maastikuarhitektuuri bakalureusekraad.

Koov rääkis, et õppekava avamiseks on tehtud koostööd ka Maaülikooliga ning kahe kõrgkooli magistriõpped võiksid olla teineteist täiendavad, mitte üksteisega konkureerivad.

Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooli peaspetsialist Toomas Muru ütles samuti, et värskeima OSKA tööturu analüüsi järgi on Eesti tööturul maastikuarhitektidest puudus ja lähikümnendil on seesuguseid inimesi juurde vaja.

"Seetõttu me nägime, et selline täiendav õppevõimalus ka Tallinna pool on erialale kasuks ja tekkisid mõtted, kuidas saaksime vastastikku kasulikud olla," märkis Muru. "Meil on siin plaanis isegi selline koostöö raamistik käima panna, sarnaselt Hollandile, kus erinevad Hollandi ülikoolid on koondunud üleriigilisse maastikuarhitektuuri koostöövõrku ja ühiselt pakuvad seda kompetentsi."

Muru sõnul jätkab Maaülikool klassikalise maastikuarhitektuuri õpetamisega, mis katab kõiki valdkondi, läbi mille saavad maastikuarhitektid tänapäeval ühiskonda panustada.

EKA magistriõppekava hakkab aga rohkem keskenduma linnalise keskkonna kujundamisele, ütles Koov.

"Linnaruum, tänavaruum, pargid, igasugused majadavahelised ruumid tiheasustusaladel. Koos arhitekttuuritudengitega saavad teha planeerimisprojekte, linnatänavate kavandamist, aga ka vaatavad täpsemalt seda haljastuse poolt ja maastikuehitust," selgitas Koov.