Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

Suurbritannia valitsus tagastab lähiajal India ookeanis asuvad Chagose saared Mauritiusele ning selle sammuga pole rahul USA president Donald Trump. Ta on varem seda plaani teravalt kritiseerinud, kuid andis neljapäeval saarte tagastamisele rohelise tule.

Briti peaminister Keir Starmer allkirjastas mullu leppe, mille raames tagastab riik Chagose saared Mauritiusele. Vastutasuks saavad Suurbritannia ja USA kasutada edasi Chagose saartel asuvat sõjaväebaasi. Baas asub Diego Garcial, mis kuulub Chagose saarte hulka.

Trump on varem teatanud, et talle see leping ei meeldi ja nimetas saarte tagastamist rumaluseks. Neljapäeval teatas Trump, et pärast arutelusid Starmeriga usub ta nüüd, et leping oli parim, mis suudeti sõlmida. Samas hoiatas Trump, et lepingu rikkumise korral saadab USA oma väed saartele, vahendas The Telegraph.

"Kui rendileping peaks kunagi läbi kukkuma või kui keegi ähvardab või ohustab USA operatsioone ja vägesid meie baasis, siis jätan endale õiguse sõjaliselt kindlustada ja tugevdada Ameerika kohalolekut Diego Garcias," teatas Trump.

Chagose saarestik paikneb India ookeani keskosas. Chagose saared kuulusid Suurbritanniale alates 1814. aastast, saartel paiknevad USA ja Briti sõjaväelased.

Chagose saarte hulka kuulub ka Diego Garcia, kus paikneb alates 1971. aastast USA ja Briti sõjaväebaas.