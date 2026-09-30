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USA võimalik diislikütuse ekspordikeeld tekitab Suurbritannias ärevust

Välismaa
Liiklus Suurbritannias
Liiklus Suurbritannias Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Marcin Nowak
Välismaa

Ajalehe The Times teatel valitsevad Donald Trumpi administratsioonis erimeelsused diislikütuse ekspordi keelustamise küsimuses. Allikate teatel kaalub Trump endiselt kõiki võimalusi kütusehindade alandamiseks, samal ajal tekitab võimalik ekspordikeeld Suurbritannias ärevust.

Valge Maja nõunikud on esitanud Trumpile mitu võimalust diislikütuse hinna alandamiseks USA-s. Trump kaalub seetõttu diislikütuse ekspordi keelustamist, et langetada kütusehindu koduturul.

Lõplikku otsust pole veel tehtud ning administratsioonis valitsevad lahkarvamused keelu võimalike tagajärgede üle. Osa vabariiklasi toetab ekspordipiiranguid, sest nad kardavad, et kõrgete kütusehindade tõttu ei pruugi nad novembris osutuda tagasi valituks. 

Naftaparunid, energeetikaminister Chris Wright ja rahandusminister Scott Bessent hoiatavad samas, et keeld võib hoopis kütusehindu tõsta.

Võimalik ekspordikeeld tekitab muret ka Suurbritannias, mis sai eelmisel aastal umbes 30 protsenti imporditud diislikütusest USA-st. Lähis-Ida konflikti tõttu on USA osakaal Suurbritannia diislikütuse impordis nüüd märgatavalt suurenenud.

Viimaste analüüside kohaselt on Suurbritannial praegu varuks vaid umbes 40 päeva jagu diislikütust. Mujal Euroopas on olukord parem. Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Saksamaal jätkub diislikütuse varusid enam kui 200 päevaks.

Briti ministrid väljendasid sel nädalal ajalehele The Times muret võimaliku kütusenappuse pärast, kui USA peaks kehtestama ekspordikeelu. Peaminister Andy Burnham on sel teemal vestelnud ka Trumpi administratsiooni esindajatega.

Kütusekriisi on süvendanud juba seitse kuud kestnud Iraani sõda. Suurbritannias on diislikütuse hind tõusnud üle kahe naela liitri kohta ning peaminister Burnhamile avaldatakse survet kütuseaktsiisi langetamiseks. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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