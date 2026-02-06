X!

Riia keelab turvakaalutlustel Daugava jõe jääle mineku

Inimesed Daugava jõe jääl
Inimesed Daugava jõe jääl Autor/allikas: SCANPIX/Alexander Welscher/dpa
Riia linnavalitsus keelab inimestel turvakaalutlustel Daugava jõe jääle mineku, kirjutab LSM.

Riia linnavolikogu tegi reedel tegevdirektor Jānis Langel ettepaneku kehtestada elanikele turvakaalutlustel keeld minna Daugava jõe jääle.

Riia munitsipaalpolitseil on juba olemas tegevuskava, et ohjeldada isikuid, kes üritavad jalgsi jääd mööda jõge ületada.

Keelu ajal jääl viibimise eest võib isikut hoiatada või määrata talle kuni 100 euro suuruse trahvi.

Viimase nädala jooksul on Daugava jõest kujunenud Riias sildadevaheline mitteametlik jalutusrada.

Veel 3. veebruaril tühistati Riia kesklinnas Daugava jääle mineku keeld, kuid keelatuks jäi viibimine sildadele ja viaduktidele lähemal kui 50 meetrit. Politsei on ka varem hoiatanud, et kesklinna sildade all on jää rabe ja ohtlik.

Elanikel palutakse tungivalt järgida ohutusnõudeid ja valida jääle minekuks vaid lubatud kohad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

