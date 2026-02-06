Meedia: Niinistöst võib saada Euroopa Liidu erisaadik suhtluseks Venemaaga

La Repubblica andmetel arutasid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa erisaadiku ametikohta Pariisis toimunud kohtumisel.

Sel teemal kirjutab ka Venemaa ajakirjandus. Vene uudisteagentuur Ria Novosti vahendas uudist viitega samuti La Repubblica artiklile.

Macron on varem avalikult öelnud, et Euroopa peaks agressioonisõja lõpetamiseks Ukrainas taasalustama Venemaaga dialoogi. Väidetavalt käis ka Macroni diplomaatiline nõunik Emmanuel Bonne sel nädalal Moskvas, et kohtuda Kremli nõuniku Juri Ušakoviga.

Eriesindaja ametikoht eeldab tugevat isiksust, kes suudaks Venemaa president Vladimir Putinile vastu seista. Ajalehe La Repubblica andmetel otsitaksegi sellele kohale kedagi, kelle autoriteet oleks Putini vääriline.

Väljaande teatel on võimalike kandidaatidena kaalutud Saksamaa endist liidukantslerit Angela Merkelit või Itaalia endist peaministrit Mario Draghit, kuid peamiseks soosikuks on tõusnud Sauli Niinistö.

Eriesindaja koha loomise taga on EL-i mure, et läbirääkimised Venemaaga jäävad üksnes Ameerika Ühendriikide kanda.

Niinistö tugevusteks peetakse vene keele oskust ja põhjalikke teadmisi riigikaitsest. Lisaks on Soome välispoliitika olnud traditsiooniliselt suhetes Venemaaga aktiivne.

Niinistö on varem öelnud Ylele, et Euroopa peaks rääkima Venemaaga vahetult, sarnaselt USA presidendi Donald Trumpiga.