Macroni saadik käis väidetavalt Moskvas

Esimene ametnik ütles, et Emmanuel Bonne, kes on Macroni välispoliitilise meeskonna eesotsas olnud alates 2019. aastast, kohtus Kremli ametnikega.

Ta ei andnud rohkem üksikasju, peale selle, et eesmärk oli pidada dialoogi võtmeküsimustes, eelkõige Ukraina teemal.

Prantsusmaa presidendi administratsioon ei kinnitanud ega lükanud ka infot kõnelustest ümber, kuid teatas: "Nagu president eile ütles, toimuvad tehnilisel tasandil arutelud täiesti läbipaistvalt ning konsulteerides [Ukraina] president [Volodõmõr] Zelenski ja peamiste Euroopa kolleegidega."

Kaks diplomaatilist allikat ütlesid, et liitlasi on algatusest teavitatud ja et Bonne on pidanud läbirääkimisi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini välisnõuniku Juri Ušakoviga.

Macron ütles detsembris, et eurooplased peaksid Putiniga otsekõnelusi taasalustama, kui USA juhitud pingutused Ukrainas rahulepingu sõlmimiseks ebaõnnestuvad.

Putini sõjaliste ambitsioonide suhtes ettevaatlikud Euroopa juhid on ärritunud oma kõrvalejätmise pärast USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni juhitud rahuläbirääkimistest ja on sunnitud Ukraina läbirääkimispositsioone kõrvalt toetama.

Macron ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Putiniga dialoogi taaskäivitamiseks tehakse pingutusi.

"Seda valmistatakse ette ja seetõttu peetakse tehnilisel tasandil arutelusid," ütles ta, lisades, et seda tehakse Ukrainaga konsulteerides. "On oluline, et eurooplased taastaksid omaenda arutelukanalid," lisas Macron.