Suri legendaarne politseinik Koit Pikaro

Eesti
Koit Pikaro
Koit Pikaro Autor/allikas: ERR
Eesti

Suri legendaarne politseinik ja hilisem poliitik Koit Pikaro.

Pikaro (76) töötas aastatel 1971–1996 ENSV ja hiljem Eesti Vabariigi siseministeeriumis kriminaaljälituse ja kriminaalpolitsei töötajana, tegeledes peamiselt organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega.

Aastatel 1994–1999 oli ta Eesti keskkriminaalpolitsei abidirektor.

Üleriigiliselt tuntuks sai Pikaro 1993. aasta nobvembris, kui võimudega vastasseisu sattunud tollase Jäägrikompanii endine ülem Asso Kommer tulistas teda kinni pidada soovinud politseinikke, kelle hulgas oli ka Pikaro, kes sai raskelt haavata.

Pikaro astus 1998. aastal Keskerakonda ning oli partei liige 2024. aasta märtsini. Ta valiti kahel korral riigikogusse, olles selle IX ja X koosseisu liige (aastatel 1999- 2007).

Pikaro oli aastatel 1999–2005 Pärnu linnavolikogu liige.

Pikarot on autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga (2006), siseministeeriumi teeneteristi, politsei teeneteplaadi ja kriminaalpolitsei teenetemedaliga.

Toimetaja: Mait Ots

Suri legendaarne politseinik Koit Pikaro

