Hiina saatis Hongkongi meediamagnaadi 20 aastaks vangi

Hiina võimu all tegutseva Hongkongi kohus mõistis esmaspäeval 20 aastaks vangi Hongkongi demokraatiameelse endise meediamagnaadi ja Pekingi ägeda kriitiku Jimmy Lai. Kohtuotsuse aluseks oli Hiina kehtestatud riikliku julgeoleku seadus, mis on linnas igasuguse teisitimõtlemise praktiliselt vaigistanud.

Kolm Hiina valitsuse kontrolli all tegutsevat kohtunikku säästsid 78-aastase Lai maksimaalsest karistusest – eluaegsest vangistusest, kuid inimõiguslaste sõnul tähendab ka 20-aastane vangistus sisuliselt surmaotsust. Lai mõisteti vangi süüdistatuna vandenõus ja koostöös välisjõududega riigi julgeoleku ohustamiseks ja vandenõus võimuvastaste artiklite avaldamiseks. Ta tunnistati süüdi juba detsembris, kuid esmaspäeval tehti avalikuks talle määratud karistus.

"Arvestades Lai kuritegelikku tegutsemise raskendavaid asjaolusid leidis kohus, et süüdimõistetu kogukaristus käesolevas asjas peaks olema 20 aastat vangistust," seisis kohtunike otsust kokkuvõtvas dokumendis.

Kohtunike sõnul kattuvad kaks aastat mõistetud karistusest Lai praeguse vangistusega, mis tähendab, et mees peab veel vangis istuma 18 aastat.

Tema kaaskohtualused, kuus endist ajalehe Apple Daily töötajat ja kaks aktivisti, said vanglakaristused pikkusega kuuest aastast ja kolmest kuust kuni kümne aastani.

Lai naeratas ja lehvitas oma toetajatele, kui ta karistuse väljakuulutamisele saabus. Kuid enne kohtusaalist lahkumist nägi ta tõsine välja, kuna mõned inimesed publiku rõdul nutsid. Küsimusele, kas nad esitavad apellatsiooni, vastas tema advokaat Robert Pang, et ta ei kommenteeri.

Arvestades Lai vanust, võib vanglakaristus teda siiski elu lõpuni trellide taga hoida.

"Karm 20-aastane karistus 78-aastasele Jimmy Laile on sisuliselt surmanuhtlus. Sellise ulatusega karistus on ühtlasi julm ja ka sügavalt ebaõiglane," ütles rahvusvahelise inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) Aasia osakonna juht Elaine Pearson oma avalduses.

"Tegemist on järjekordse sünge teetähisega Hongkongi muutumises õigusriigi põhimõtetel toimivast linnast linnaks, mida valitseb hirm," teatas samal ajal rahvusvahelise inimõigusorganisatsiooni Amnesty International.

Lai suhtest tehtud otsus tähistab lõppu suure kõlapinnaga riikliku julgeoleku kohtuprotsessile, mis on pälvinud rahvusvahelist hukkamõistu.