X!

ERM saab staatuse muutmisega uusi rolle juurde

Eesti
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahva Muuseum Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kultuuriministeerium koostab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust, et muuta Eesti Rahva Muuseum (ERM) riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega viiakse ERM-i alla näiteks ennistuskoda Kanut ning ERM-ile võiks jääda ka selge ülesandena muuseumivaldkonna teadus- arenduskeskuse rolli täitmine.

Mitmed muidu riigile kuulunud muuseumid on aastate jooksul muuseumite reformi tuules muutunud sihtasutusteks. Eesti Rahva Muuseumist saab aga tulevikus avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tagab ERM-ile suurema sõltumatuse oma ülesannete täitmisel.

"Muuseumid pakuvad teenuseid ja täidavad ülesandeid, mille puhul demokraatlikes ühiskondades ei peeta heaks tavaks, et riik sinna otseselt sekkub, aga praegu riigiasutusena on ERM otseselt täitevvõimu kontrolli all," põhjendas muutust kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa.

Teine pool Reismaa sõnul on puhtpraktiline finantsautonoomia.

"ERM, mis olulise osa oma eelarvest teenib omatuluna, vajab palju paindlikumat igapäevast finantside korraldust kui riigiasutuse vorm seda võimaldab."

Detsembris pöördus ministeeriumi poole ka riigikogu kultuurikomisjon ettepanekuga töötada välja seaduseelnõu, mis reguleeriks ERM-i avalik-õiguslikku staatust. Praegu on koostamisel seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, kooskõlastusringile jõuab see paari nädala pärast.

"Kirjeldame seal ära probleemid, eesmärgid, võimalikud lahendused. ERM-i ülesannete laiendamise mõttes oleme kaalunud seda, et ta võtaks üle Ennistuskoja Kanut ja selle ülesanded, mis on praegu Vabaõhumuuseumi koosseisus tegutsev konserveerimis- ja digiteerimiskeskus. See läheb ühe lahendusvariandina ka VTK-sse sisse," ütles Reismaa.

Laura Kipper Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Eesti Rahva Muuseumi direktori Laura Kipperi sõnul on osapooled sel teemal ka kohtunud.

"Nägime seda võimalust, et ERM-i konserveerimisvaldkonna kompetentside arendamist, mis meie vaatest on ka väga oluline kogu valdkonnale. Saaksime kaasata laiemalt kui me räägime ka Eesti riigile kuuluvatest kogudest, nende uurimist, hoidmist, säilitamist oma tugevustega. See on kindlasti laual ja sellega töötame igapäevaselt."

Kuna muuseumivaldkonnas puudub praegu ka teadus-arenduskeskuse rolli täitev institutsioon, siis on arutluse all seegi, et teaduskeskuse roll võiks jääda tulevikus samuti avalik-õiguslikule ERM-ile.

"ERM on läbi kogu oma ajaloo Eesti museoloogia arendamisele ja mõtestamisele kaasa aidanud oma teadustegevusega ja me seda teeme kahtlemata edasi. Meie jaoks on oluline, et see saaks selgelt sõnastatud ka meie otsese ülesandena, mis annaks sõltumatust ja mandaati teaduse ja arendusega tegeleda ka riigi vaatest," selgitas Kipper.

Esialgse ajakava järgi võiks seaduseelnõu omakorda kooskõlastusringile minna aprillikuu lõpus, riigikokku hiljemalt sügisistungijärgu alguses. Uues juriidilises vormis võiks ERM tööd alustada aga järgmise aasta esimesest aprillist.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:30

Maa magnetväli ja õhu hapnikutase muutuvad käsikäes

08:19

Linnutee keskel ei tarvitse musta auku ollagi

08:10

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

07:55

Jaanuari tarbijahindade avaldamine lükkub veelgi edasi

07:42

Jaapani Raudne leedi Sanae Takaichi saavutas ajaloolise valimisvõidu

06:59

Portugali presidendiks valiti suure ülekaaluga vasaktsentrist Seguro

06:38

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

06:37

Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

06:31

ERM saab staatuse muutmisega uusi rolle juurde

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

07.02

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

08.02

Sõja 1446. päev: Ukraina raketilöök põhjustas Belgorodis elektrikatkestuse Uuendatud

08.02

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15. Uuendatud

08.02

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:10

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu

06:37

Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

08.02

Keelesäuts. Jänku šampanjat ei joo

loe: eeter

08.02

Lenna: emadus ja karjääri tegemine on pingutus, aga ma ei vahetaks seda millegi vastu

08.02

Noep: on aeg, mil on raske näha positiivset homset

08.02

Ott Pärna: ühest õpitud ametist ei piisa enam terveks eluks

08.02

Eesti Laulu ankeet. Ant x Minimal Wind

Raadiouudised

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

08.02

Keskkonnaamet sai ka selleks aastaks raha karuputke tõrjumiseks

07.02

Koidula ja Luhamaa piiripunkti sulgemine puudutab peamiselt bussiettevõtteid

07.02

Pärnu on vastu jäätmeseaduse muudatusele

07.02

Päevakaja (07.02.2026 18:00:00)

07.02

Ilm püsib külm

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo