X!

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

Eesti
Narva.
Narva. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Narva uus üldplaneering näeb koondumispaigana jõge ja kesklinna ala, mis tähendab, et kõik suuremahulised avaliku kasutusega hooned ehitatakse just sinna. Kirsiks tordil on trammiühendus Narva-Jõesuuga.

Narva uue üldplaneeringu eripära on see, et kõik varasemad üldplaneeringud käsitlesid Narvat kasvava linnana ja püüdsid kasvu kuidagi hallata, seades ehitustegevusele palju piiranguid. Tegelikkus oli aga hoopis teistsugune. Narva kaotab aastas umbes tuhatkond elanikku ja praegu elab 80 000 inimesele ehitatud linnas vaid veidi üle 50 000.

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno rääkis, et kahanemise pidurdamiseks peab linna arengut teisiti kavandama.

"Mida kiiremini me teadvustame seda, et linn kahaneb, suudame me adekvaatselt reageerida ja võib-olla ka midagi ette võtta. Siis on meil võimalik mingeid protsesse võib-olla natuke ümber suunata. Me teadvustame kahanemist, kuid üldplaneering on üles ehitatud sellele, et seda kahanemist pidurdada."

Kaie Enno sõnul on Narva uue üldplaneeringu märksõna "paindlikkus". Üldplaneering soodustab elamute ja ärihoonete ehitamist seal, kus seda varem polnud võimalik teha, ja väiksema bürokraatiaga ning avab tee mitmele suurarendusele. Maakasutamise sihtotstarbe muutmine võimaldab kaitseväel Narva oma linnakut ehitama hakata ning tööstuspargi tehastel laieneda.

"Mina arvan, et kõige suuremad võitjad siiski on meie linna tublid ettevõtjad, kes saavad oma arendustegevusega edasi liikuda, mis on väga mitmes kohas jäänud kinni mitmeteks aastateks, kuna kehtinud üldplaneering ei võimaldanud ka üsna lihtsaid asju edasi arendada," sõnas Enno.

Kahaneva linnana pole Narval enam mõtet igasse ilmakaarde laieneda. Uus üldplaneering näeb koondumispaigana jõge ja kesklinna ala, mis tähendab, et kõik suuremahulised avaliku kasutusega hooned ehitatakse just sinna. Kirss tordil on trammiühendus Narva-Jõesuuga.

"Me jätame tulevikule ukse valla selle ideega. Koostajatena saame aru, et järgmise 10–15 aasta jooksul ei tule Narva linna trammi, aga juhul, kui näiteks hakkame ümber ehitama Kangelaste prospekti, siis on trammikoridor see, millega tuleks arvestada ja ka selle peale mõelda, et see sinna ära mahuks tulevikus."

Narva uue üldplaneeringu kehtestamist toetas volikogu enamus ehk 27 volikogu liiget, mis näitab, et olulised asjad sünnivad Narvas erinevate poliitiliste jõudude kokkuleppel.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:30

Maa magnetväli ja õhu hapnikutase muutuvad käsikäes

08:19

Linnutee keskel ei tarvitse musta auku ollagi

08:10

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

07:55

Jaanuari tarbijahindade avaldamine lükkub veelgi edasi

07:42

Jaapani Raudne leedi Sanae Takaichi saavutas ajaloolise valimisvõidu

06:59

Portugali presidendiks valiti suure ülekaaluga vasaktsentrist Seguro

06:38

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

06:37

Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

06:31

ERM saab staatuse muutmisega uusi rolle juurde

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

07.02

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

08.02

Sõja 1446. päev: Ukraina raketilöök põhjustas Belgorodis elektrikatkestuse Uuendatud

08.02

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15. Uuendatud

08.02

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:10

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu

06:37

Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

08.02

Keelesäuts. Jänku šampanjat ei joo

loe: eeter

08.02

Lenna: emadus ja karjääri tegemine on pingutus, aga ma ei vahetaks seda millegi vastu

08.02

Noep: on aeg, mil on raske näha positiivset homset

08.02

Ott Pärna: ühest õpitud ametist ei piisa enam terveks eluks

08.02

Eesti Laulu ankeet. Ant x Minimal Wind

Raadiouudised

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

08.02

Keskkonnaamet sai ka selleks aastaks raha karuputke tõrjumiseks

07.02

Koidula ja Luhamaa piiripunkti sulgemine puudutab peamiselt bussiettevõtteid

07.02

Pärnu on vastu jäätmeseaduse muudatusele

07.02

Päevakaja (07.02.2026 18:00:00)

07.02

Ilm püsib külm

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo