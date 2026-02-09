Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

Narva uus üldplaneering näeb koondumispaigana jõge ja kesklinna ala, mis tähendab, et kõik suuremahulised avaliku kasutusega hooned ehitatakse just sinna. Kirsiks tordil on trammiühendus Narva-Jõesuuga.

Narva uue üldplaneeringu eripära on see, et kõik varasemad üldplaneeringud käsitlesid Narvat kasvava linnana ja püüdsid kasvu kuidagi hallata, seades ehitustegevusele palju piiranguid. Tegelikkus oli aga hoopis teistsugune. Narva kaotab aastas umbes tuhatkond elanikku ja praegu elab 80 000 inimesele ehitatud linnas vaid veidi üle 50 000.

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno rääkis, et kahanemise pidurdamiseks peab linna arengut teisiti kavandama.

"Mida kiiremini me teadvustame seda, et linn kahaneb, suudame me adekvaatselt reageerida ja võib-olla ka midagi ette võtta. Siis on meil võimalik mingeid protsesse võib-olla natuke ümber suunata. Me teadvustame kahanemist, kuid üldplaneering on üles ehitatud sellele, et seda kahanemist pidurdada."

Kaie Enno sõnul on Narva uue üldplaneeringu märksõna "paindlikkus". Üldplaneering soodustab elamute ja ärihoonete ehitamist seal, kus seda varem polnud võimalik teha, ja väiksema bürokraatiaga ning avab tee mitmele suurarendusele. Maakasutamise sihtotstarbe muutmine võimaldab kaitseväel Narva oma linnakut ehitama hakata ning tööstuspargi tehastel laieneda.

"Mina arvan, et kõige suuremad võitjad siiski on meie linna tublid ettevõtjad, kes saavad oma arendustegevusega edasi liikuda, mis on väga mitmes kohas jäänud kinni mitmeteks aastateks, kuna kehtinud üldplaneering ei võimaldanud ka üsna lihtsaid asju edasi arendada," sõnas Enno.

Kahaneva linnana pole Narval enam mõtet igasse ilmakaarde laieneda. Uus üldplaneering näeb koondumispaigana jõge ja kesklinna ala, mis tähendab, et kõik suuremahulised avaliku kasutusega hooned ehitatakse just sinna. Kirss tordil on trammiühendus Narva-Jõesuuga.

"Me jätame tulevikule ukse valla selle ideega. Koostajatena saame aru, et järgmise 10–15 aasta jooksul ei tule Narva linna trammi, aga juhul, kui näiteks hakkame ümber ehitama Kangelaste prospekti, siis on trammikoridor see, millega tuleks arvestada ja ka selle peale mõelda, et see sinna ära mahuks tulevikus."

Narva uue üldplaneeringu kehtestamist toetas volikogu enamus ehk 27 volikogu liiget, mis näitab, et olulised asjad sünnivad Narvas erinevate poliitiliste jõudude kokkuleppel.