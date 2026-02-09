X!

Jaanuari tarbijahindade avaldamine lükkub veelgi edasi

Majandus
Toidukaubad kassalindil.
Toidukaubad kassalindil. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Algselt eelmisel reedel toimuma pidanud, kuid siis esmaspäeva hommikule edasi lükatud uue metoodika alusel arvutatud tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu andmete avaldamine lükkub veelgi edasi.

"Täna, 9. veebruaril toimuma pidanud tarbijahinnaindeksi andmete avaldumine lükkub edasi. Samuti ei toimu täna 2026. aasta tarbijahinnaindeksi uuendusi tutvustavat pressikonverentsi. Statistikaamet annab uuest toimumisajast teada esimesel võimalusel," teatas statistikaamet esmaspäeva hommikul.

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee tunnistas pressiteate vahendusel, et on kahetsusväärne, et protsess on võtnud oodatust kauem. 

"Me ei pane hetkel kokku mitte ainult selle aasta esimest tarbijahinnaindeksit ega võta kasutusele uusi metoodikaid, vaid teeme protsessi käigus ringi kogu tarbijahinnaindeksi tootmist ja automatiseerimist," põhjendas ta andmete avaldamise teistkordset lükkumist. 

"Meil on olemas üldine hinnang tarbijahinnaindeksi kujunemisele, kuid ametlikku tarbijahinnaindeksit ei saa avaldada enne, kui kõik selle komponendid on omavahel võrreldavad ja kinnitatud. Erinevate andmeallikate kaudu tulemuste kinnitamiseks ei piisanud paraku möödunud nädalavahetuse 48 tunnist," selgitas Lee.

Muutused klassifikaatoris ning uued andmeallikad tingisid vajaduse kaasajastada ka tarbimiskaalude süsteemi. Uus tarbimiskaalude süsteem aga ei hakanudki tööle. See tähendab, et 2025. ja 2026. aasta andmed ei ole võrreldavad ning nüüd peame taastama kogu tarbimiskorvi ulatuses vana kaalude mudeli ja see on aeganõudev töö. 

"Nagu ka eelmisel nädalal rõhutasime, siis kvaliteedis me alla anda ei saa. Kui kvaliteedikontroll nõuab lisaaega, siis tuleb see aeg võtta," lausus ta ja kinnitas, et andmed avaldamata ei jää.  

Statistikaamet võttis alanud aastast tarbijahinnaindeksi (THI) arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu. Algselt pidi statistikaamet uued andmed avaldama eelmisel reedel kell 8, kuid siis teatas amet, et jaanuarikuu andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale. Statistikaameti peadirektori Urmet Lee väitel oli tarbijahinnaindeksi uue metoodika kasutuselevõtt arvatust töömahukam ja ajakulukam.

See pole esimene kord, kus statistikaamet on hädas õigete andmete avaldamisega. Eelmisel aastal augustis avaldas statistikaamet vigase teise kvartali Eesti palgastatistika. See juhtus ameti teatel vigase automaatse andmetöötluse tõttu, mis jäi ka ametnikel märkamata.

Toimetaja: Urmet Kook

