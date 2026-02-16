X!

Tarbijahinnaindeks tõusis jaanuaris aastaga 3,7 protsenti

Foto on illustreeriv. Kauplus
Foto on illustreeriv. Kauplus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tarbijahinnaindeks (THI) tõusis 2026. aasta jaanuaris eelmise kuuga võrreldes üks protsent ning 2025. aasta jaanuariga võrreldes 3,7 protsenti, selgus statistikaameti poolt uue metoodikaga arvutatud ja kolmandal katsel avaldatud andmetest.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski ütles, et viimati oli tarbijahinnaindeksi aastane tõus sarnasel tasemel 2025. aasta jaanuaris, kui tarbijahinnaindeks tõusis 3,9 protsenti.

"Võrreldes detsembriga mõjutasid 2026. aasta jaanuaris tarbijahinnaindeksi tõusu peamiselt elekter, toit ja alkohol. Elektri börsihind tõusis jaanuaris erakordselt kõrgele, mistõttu tõusis elektrihinnaindeks detsembriga võrreldes 22,2 protsenti," sõnas Veski.

Toidukaubad kallinesid jaanuaris 2,3 protsenti, millest enim mõjutasid indeksi tõusu köögiviljade (11,1 protsenti) ning liha ja lihatoodete (kaks protsenti) kallinemine. Alkoholi (5,3 protsenti) hinnatõusu taga olid jaanuaris lõppenud allahindlused ja rakendunud aktsiisitõus.

Teisalt langetas eelneva kuu võrdluses jaanuari indeksit riiete ja jalatsite (3,8 protsenti) odavnemine, mis oli tingitud jaanuari tavapärastest allahindlustest. Samuti avaldas mõju rahvusvaheliste lendude (17 protsenti) ning puhkusereiside (15,9 protsenti) odavnemine. Bensiinihind langes jaanuaris 1,7 protsenti ning diislikütuse hind 1,1 protsenti.

Võrreldes 2025. aasta jaanuariga langesid suurtest tooterühmadest 4,9 protsenti riietuse ja jalatsite ning 1,5 protsenti transpordi hinnad. Transpordi hinnalangust mõjutas eelkõige bensiini odavnemine (13 protsenti) aasta jooksul. Toit ja mittealkohoolsed joogid olid kuus protsenti kallimad kui aasta varem.

"Kulutused eluasemele tõusid aastaga 5,6 protsenti, mis on seletatav elektrihinna hüppelise kallinemisega," kommenteeris Veski indeksi aastast võrdlust. 

Toidukaupade hinnatõusu (kuus protsenti) mõjutas võrreldes eelmise aasta jaanuariga enim värske või külmutatud liha (13,3 protsenti), kohvi (23,1 protsenti) ning tsitruseliste (30,8 protsenti) hinnatõus. Aastaga odavnes värske või külmutatud kala 0,7 protsenti ning värsked marjad 4,7 protsenti.

Statistikaamet võttis uuest aastast tarbijahinnaindeksi arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu.

Esimesel katsel pidi statistikaamet need avaldama 6. veebruaril kell 8, kuid siis teatati, et andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale, 9. veebruarile. Kuid ka 9. veebruaril toimuma pidanud tarbijahinnaindeksi andmete avaldamine lükati edasi 16. veebruarile.

THI muutus. Autor/allikas: Statistikaamet

Toimetaja: Urmet Kook

