X!

Statistikaametis toppavast THI-st sõltuvad pensionid, elatised ja ministripalk

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Tarbijahinnaindeks, mille jaanuarikuiste andmete avaldamise on statistikaamet kaks korda edasi lükanud, ei ole pelgalt majandusinimeste huvi, vaid selle alusel indekseeritakse korra aastas pensione, miinimumelatist ja kõrgete riigiteenistujate palkasid. Rahandusministeeriumi kinnitusel praegune viivitus riigi teenuseid ei mõjuta.

Statistikaamet lükkas esmaspäeval juba teist korda edasi tarbijahinnaindeksi (THI) jaanuari andmete avaldamise. Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust ning see on kasutusel ka pensionide, palkade ja elatusmiinimumi korrigeerimisel.

Rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos ütles ERR-ile, et pensione indekseeritakse kevadel, kõrgemate riigiteenistujate palgad on indekseeritud samadel alustel nagu pensionid ning miinimumelatist korrigeeritakse samuti kord aastas kevadel.

"Sageli kasutatakse indekseerimisel eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutust, mida rakendatakse igal aastal 1. aprillil," sõnas Klaos.

Ta märkis, et jaanuari tarbijahindade statistika avaldamise edasilükkamine riigipoolseid teenuseid ei mõjuta.

"Oluline on see, et on olemas 2025. aasta tarbijahinnaindeksi koondandmed, mida võidakse lepingutes kasutada," ütles riigi rahanduse talituse juhataja.

Vanaduspensionite indekseerimisel moodustab indeksist 20 protsenti eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus ja 80 protsenti eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus. Ka rahvapensioni määr muutub igal aastal koos indekseerimisega.

Presidendi, peaministri, ministrite, riigikogu liikmete, riigikohtu liikmete, kohtunike ja teiste kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga aasta aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Ka miinimumelatise arvutamisel on tarbijahinnaindeksiga seotud baassumma elatise arvutamise valemis tähtsal kohal.

Lisaks on tarbijahinnaindeks sageli kasutusel ka äripindade rendilepingutes, kus üür kooskõlas indeksiga automaatselt suureneb, et kaitsta pikaajalise üürilepingu puhul üürileandjat inflatsiooni eest. 

Statistikaamet võttis alanud aastast tarbijahinnaindeksi arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu. Algul pidi statistikaamet uued andmed avaldama eelmisel reedel kell 8, kuid siis teatas amet, et jaanuarikuu andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale. 

Esmaspäeval selgus, et andmed pole siiski jätkuvalt avaldamisküpsed ning uut tähtaega statistikaamet enam välja ei käinud, vaid lubas anda jaanuari THI tutvustuse uuest toimumisajast teada esimesel võimalusel.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:14

Paide lõi käed noorte maailmameistriks kroonitud brasiillasega

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:43

Laste areng sõltub kultuurist

08:36

TÄNA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima

08:35

Märtsi alguses jõuab kinodesse Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

08:22

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

08:14

Turistide arv mullu pisut kasvas

08:00

TÄNA OTSE | Klassikasprindi kvalifikatsioonis on stardis viis eestlast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09.02

Sõja 1447. päeva: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord

ilmateade

loe: sport

09:14

Paide lõi käed noorte maailmameistriks kroonitud brasiillasega

08:36

TÄNA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima

08:22

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

08:00

TÄNA OTSE | Klassikasprindi kvalifikatsioonis on stardis viis eestlast

loe: kultuur

08:35

Märtsi alguses jõuab kinodesse Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

09.02

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

loe: eeter

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

09.02

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

09.02

Eesti Laulu ankeet. Noep

Raadiouudised

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

09.02

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

09.02

Ilm püsib stabiilselt talvine

09.02

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

09.02

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

09.02

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo