Statistikaametis toppavast THI-st sõltuvad pensionid, elatised ja ministripalk

Tarbijahinnaindeks, mille jaanuarikuiste andmete avaldamise on statistikaamet kaks korda edasi lükanud, ei ole pelgalt majandusinimeste huvi, vaid selle alusel indekseeritakse korra aastas pensione, miinimumelatist ja kõrgete riigiteenistujate palkasid. Rahandusministeeriumi kinnitusel praegune viivitus riigi teenuseid ei mõjuta.

Statistikaamet lükkas esmaspäeval juba teist korda edasi tarbijahinnaindeksi (THI) jaanuari andmete avaldamise. Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust ning see on kasutusel ka pensionide, palkade ja elatusmiinimumi korrigeerimisel.

Rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos ütles ERR-ile, et pensione indekseeritakse kevadel, kõrgemate riigiteenistujate palgad on indekseeritud samadel alustel nagu pensionid ning miinimumelatist korrigeeritakse samuti kord aastas kevadel.

"Sageli kasutatakse indekseerimisel eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutust, mida rakendatakse igal aastal 1. aprillil," sõnas Klaos.

Ta märkis, et jaanuari tarbijahindade statistika avaldamise edasilükkamine riigipoolseid teenuseid ei mõjuta.

"Oluline on see, et on olemas 2025. aasta tarbijahinnaindeksi koondandmed, mida võidakse lepingutes kasutada," ütles riigi rahanduse talituse juhataja.

Vanaduspensionite indekseerimisel moodustab indeksist 20 protsenti eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus ja 80 protsenti eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus. Ka rahvapensioni määr muutub igal aastal koos indekseerimisega.

Presidendi, peaministri, ministrite, riigikogu liikmete, riigikohtu liikmete, kohtunike ja teiste kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga aasta aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Ka miinimumelatise arvutamisel on tarbijahinnaindeksiga seotud baassumma elatise arvutamise valemis tähtsal kohal.

Lisaks on tarbijahinnaindeks sageli kasutusel ka äripindade rendilepingutes, kus üür kooskõlas indeksiga automaatselt suureneb, et kaitsta pikaajalise üürilepingu puhul üürileandjat inflatsiooni eest.

Statistikaamet võttis alanud aastast tarbijahinnaindeksi arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu. Algul pidi statistikaamet uued andmed avaldama eelmisel reedel kell 8, kuid siis teatas amet, et jaanuarikuu andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale.

Esmaspäeval selgus, et andmed pole siiski jätkuvalt avaldamisküpsed ning uut tähtaega statistikaamet enam välja ei käinud, vaid lubas anda jaanuari THI tutvustuse uuest toimumisajast teada esimesel võimalusel.