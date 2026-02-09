X!

Läti julgeolekujuht: Venemaa värbab sabotaažiks kriminaale

Läti riikliku julgeolekuteenistuse peadirektor Normunds Mežviets sai 2020. aastal president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi julgeolekualase koostöö edendamise eest..
Läti riikliku julgeolekuteenistuse peadirektor Normunds Mežviets sai 2020. aastal president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi julgeolekualase koostöö edendamise eest.. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Venemaa üritab Lätis sabotaažioperatsioonide läbiviimiseks värvata kriminaalse taustaga isikuid, ütles Läti riikliku julgeolekuteenistuse peadirektor Normunds Mežviets.

"Meie riigis toimus eelmisel aastal mitu intsidenti, mida me praegu uurime, ja mille osas me ei välista seoseid Venemaa luure antud ülesannetega. Ükski neist intsidentidest ei põhjustanud Läti riigi julgeolekule olulist kahju," vahendas väljaanne Ukrainska Pravda Läti julgeolekujuhi sõnu sealsele meediale. Tema sõnul on Vene luure sihtmärgiks peamiselt sõjaväerajatised ja kriitiline infrastruktuur.

Mežviets märkis ka, et eelmisel aastal avastati rühmitus, mis süütas 2023. aastal kaitseprojektiga seotud ettevõtte ruumid. Sama rühmitus plaanis sihikule võtta Ukraina numbrimärkidega veoautod kriitilise taristu objektil. Samuti olid nad koostanud nimekirja potentsiaalsetest sabotaaži sihtmärkidest, sealhulgas memoriaalid, elektrijaamad, tuleohtlike kaupade laod ja sõjaväeobjektid.

Mežviets rääkis, et Venemaa värbab inimesi, kes on varem kohtus kuritegude eest süüdi mõistetud ja kellel on sidemeid kuritegelike võrgustikega.

"Neil inimestel on teatud kuritegelikud korporatiivsed sidemed, kui soovite. Neil on lai kontaktide võrgustik sarnaste huvidega inimestest. Ühe sellise isiku värbamine annab ulatuslikud võimalused neile toetuda ja kaasata teisi tuttavaid sarnastesse tegevustesse," lisas ta.

Raha eest luureandmete kogumise ja sabotaaži korraldamisega on tema väitel sageli seotud endised vangid ja narkomaanid, kuigi mõned annavad teavet ka vabatahtlikult, ideoloogilistel põhjustel.

Samuti rääkis Mežviets, kuidas Vene luure püüab värvata Lätis uusi mõjuisikuid: "Oleme juba mitu aastat jälginud Venemaa üsna meeleheitlikke katseid luua uusi noorte, haritud juhtide gruppe, kes võiksid hiljem eest vedada niinimetatud kaasmaalaste organisatsioone ja koordineerida venekeelseid kogukondi Venemaa eesmärkide saavutamiseks."

Läti Riiklik Julgeolekuteenistus hoiatas hiljuti, et Venemaa agressiivsuse tase püsib ka sel aastal kõrge ja see võib eskaleeruda. Samal ajal kinnitas Läti põhiseaduskaitse büroo oma aastaraportis, et Venemaa ei kujuta praegu Lätile otsest sõjalist ohtu, kuid on märke Moskva pikaajalistest plaanidest. Läti president Edgars Rinkēvičs ütles aruannet kommenteerides, et Lätis ei ole vaja rakendada lisaks erilisi turvameetmeid.

Toimetaja: Mait Ots

