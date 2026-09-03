Saksa politsei vahistas Müncheni militaarettevõtte süütamisega seoses kaks inimest

Saksa politsei uurib Münchenis ühe kaitseettevõtte peakorteri lähedal korraldatud poliitiliselt motiveeritud süütamist ning on seetõttu kinni pidanud kaks inimest. Taani luure teatas neljapäeval, et Venemaa värbab taanlasi sabotaažiaktide korraldamiseks.

Baieri liidumaa politsei pressiesindaja kinnitas kaitsetehnoloogiaettevõtte Rohde & Schwarz peakorteri lähedal asuval ehitusplatsil arvatava süütamise uurimist, kuid ütles, et praegu puuduvad tõendid selle kohta, et rünnatud oleks konkreetselt seda ettevõtet.

Politsei pressiesindaja sõnul peeti juhtunu tõttu kinni 28-aastane naine ja 38-aastane mees, mõlemad Bulgaaria kodanikud.

Süüdatud tulekahju ei tekitanud olulist kahju ja kustutati kiiresti. Keegi vigastada ei saanud, teatas politsei.

Rohde & Schwarz kinnitas, et ettevõtte peakorteri lähedal asuval ehitusplatsil toimus vahejuhtum.

Saksamaa võimud on pärast seda, kui valitsus teatas sel nädalal, et augusti algul Leipzig/Halle lennujaamas Ukraina kaubalennuki vastu kavandatud droonirünnaku taga oli Venemaa, taristurünnakute suhtes kõrgendatud valmisolekus.

Saksa siseminister Alexander Dobrindt on öelnud, et välisriigid, eelkõige Venemaa, võivad sabotaaži korraldamisel käsilastena kasutada vasakäärmuslikke rühmitusi. Ta hoiatas, et mõned neist rühmitustest kordavad Ukraina sõja teemal üha enam Venemaalt pärinevaid narratiive.

Taani luure sõnul värbab Venemaa taanlasi sabotaažiks

Venemaa värbab Taani kodanikke, et kavandada sabotaaži nende Taani kaitsetööstusettevõtete vastu, millel on sidemeid Ukrainaga, teatas neljapäeval Taani riiklik julgeoleku- ja luureteenistus PET.

Hübriidsõda ja sabotaaž Euroopas pälvisid sel nädalal taas tähelepanu pärast seda, kui Saksamaa süüdistas Venemaad Leipzig/Halle lennujaamas toimunud Ukraina kaubalennuki vastu kavandatud droonirünnakus. Seepeale kutsusid Euroopa Liidu liikmesriigid üles kehtestama Venemaale uusi sanktsioone.

"Venemaa kavandab ja paneb Euroopas toime sabotaažiakte kaitseettevõtete ja kaitsetööstuse vastu," ütles PET-i vastuluure juht Emil Gresholm avalduses.

"Me näeme, et ka Taani ettevõtted on konkreetsete Venemaa sabotaažiplaanide sihtmärgid ning et Venemaa luureteenistused valmistavad aktiivselt ette Taani kaitsetööstuse vastu suunatud sabotaažiakte," ütles ta.

Moskva on eitanud igasugust seotust hübriidsõjaga.

Gresholmi sõnul on PET tuvastanud konkreetseid juhtumeid, kus Venemaa on püüdnud sotsiaalmeedias ja mänguplatvormidel värvata taanlasi ülesannete täitmiseks, näiteks ettevõtete või taristu pildistamiseks. Sellist infot võidakse kasutada sabotaažiaktide kavandamisel.

"On äärmiselt tõsine, kui tavalised taanlased aitavad Venemaa luureteenistust – kas teadlikult või enese teadmata," ütles ta.

Euroopa kaitseettevõtetes on viimastel nädalatel sagenenud mitmesugused segase taustaga intsidendid nagu plahvatused ja põlengud.