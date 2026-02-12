RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peamaja ja erinevad üksused kolivad plaani järgi lähitulevikus Tallinnas Rahumäe teele, kus mitmes etapis valmib politseilinnak. Kuigi ehituseks pole valitsus veel raha eraldanud, käib praegu planeerimine, millega tahetakse paari aasta jooksul ühele poole jõuda.

Kristiine, Nõmme ja Mustamäe linnaosa piiril asuvale Rahumäe 6/Tervise 20 krundile peaks aastate pärast kerkima terve kvartali jagu PPA jaoks olulisi hooneid. Riigi kinnisvara aktsiaselts (RKAS), kes kvartali planeeringu ja rajamisega tegeleb, esitas Tallinnale detailplaneeringu algatamise ettepaneku juba 2021 kevadel, see algatati linnaplaneerimise ameti poolt aga alles mullu oktoobris.

Detailplaneeringut koostab vastava hanke võitnud Optimal Projekt ning lepingu järgi peaks detailplaneering valmis saama kolme aasta jooksul ehk novembriks 2028, ütles ERR-ile RKAS-i kinnisvaraarenduse projektijuht Erik Vest.

"Milliseks kujuneb tegelik planeeringu valmimise aeg, näitab tulevik, sest kahjuks on Tallinna linnas väga palju näiteid, kus detailplaneeringuid koostatakse viis kuni seitse aastat ja isegi üle 10 aasta koostatud detailplaneeringud ei ole linnas erandlikud juhtumid. Oleme linnaga aktiivses suhtluses ja loodame, et konstruktiivses koostöös õnnestub ka eesmärk saavutada," lausus Vest.

Valitsus pole raha veel eraldanud

Kui plaanid saavad teoks ja detailplaneering kehtestatakse 2028. aasta novembriks, sõltuvad järgmised käigud juba valitsuse otsustest ja raha eraldamisest riigieelarvest.

"Hetkel on olemas vahendid ainult detailplaneeringu koostamiseks," nentis Vest.

Praegu on PPA ja Põhja prefektuuri peamaja Pärnu maanteel Kitseküla asumis rendipinnal.

Detailplaneeringu seletuskirja järgi soovib PPA Rahumäe tee kinnistule rajada peale peamaja oma muude üksuste büroo- ja tööruumid, lasketiiru, teenistussõidukite garaažid ja töökojad, laod, parkimismaja.

Kvartali ehitus on jagatud etappidesse. Esimeses etapis peaks valmima Põhja prefektuuri ja PPA büroohoone ehk uus peamaja, lasketiir, parkimismaja ja varjend.

"Peamaja projekteerimise ja ehitamise rahastamise otsus tehakse ning täpsem ajakava pannakse paika peale detailplaneeringu kehtestamist," ütles Vest.

Teise etapis ehitatakse KKP ehk keskkriminaalpolitsei büroohoone.

Kolmandas etapis valmivad töökojad, garaažid ning laod parkimismaja 1. korrusele. Neljandaks etapiks jääb Lääne-Harju politseijaoskonna uus büroohoone ning viiendaks ehk viimaseks etapiks on märgitud riigi täiendavatest vajadustest lähtuvad hooned. Kui täiendavat vajadust pole tekkinud, ei ehitata alale midagi ning sinna saab rajada ajutise roheala või pargi, seisab seletuskirjas.

Nelja põhihoone ehk PPA, Põhja prefektuuri, keskkriminaalpolitsei ja Lääne-Harju jaoskonna hoone maksimaalne kõrgus võib olla 12 korrust. Hoonete alla on planeeritud kuni kaks maa-alust korrust varjendite ja eriruumide jaoks.

Vest märkis, et kogu kompleksi väljaehitamine sõltub lisaks raha eraldamisele riigieelarvest ka PPA prioriteetidest.

"Iga etapi elluviimisele oleme planeerinud neli-viis aastat alates valitsuse poolt vastava rahastusotsuse tegemisest. Planeeringuga kavandatud ehitusõiguse realiseerumine on kavandatud nelja etappi ehk ajaliselt võib kogu planeeritu elluviimine võtta aega 20 aastat või enamgi," lausus Vest.

Tegu saab olema piiratud alaga

Seletuskirjas märgitakse, et PPA hoonestus eeldab tavapärasest oluliselt kõrgema turva- ja ohutusnõuete täitmist, see tähendab eelkõige piiratud territooriumi. Hoonekompleks piiratakse rammimis- ja vandalismikindla 2,5 meetri kõrguse piirdega.

Vest ütles, et kuivõrd tegu on riigikaitseobjektiga, on kinnistu piiramine lubatud ja ka planeeritud.

"Kinnistut läbivat avalikku kasutust ei ole planeeritud, kuid kinnistu piirile on hoonekompleksi perimeetrist väljapoole planeeritud külaliste autode parkimisalad, rattahoiukohad ja piirkonda sobituv kvaliteetse linnaruumi haljastus," lausus ta.

Kvartal on jaotatud sisetänavaga kaheks hoonestusalaks, sisetänav hakkab ühendama Rahumäe ja Retke teed. Tänav pole mõeldud üldiseks kasutuseks ning on vajadusel ööseks ning nädalavahetuseks suletud. Sisetänava sõidutee ääres ja büroohoonete ees on kas rammimiskindlad pollarid või lahendatakse arhitektuurselt või maastikuarhitektuurselt nii, et hoone ei oleks kergesti rünnatav või rammitav. Sisetänav on vajadusel suletav tõkkepuu- või hüdrauliliste pollaritega. Olemasolev Tervise tänava piirdeaed lammutatakse.

Küll aga rajatakse kvartalisisese sõidutee ja hoonete sissepääsude vahele linnaväljak.

Praegu asuvad krundil muu hulgas seitsmekorruseline Eesti kohtuekspertiisi instituudi labori- ja büroohoone, mis jääb alles, ning Lääne-Harju politseijaoskond, mis on plaanis lammutada. Krundi vahetus läheduses asub välisluureamet, veidi eemal Põhja-Eesti regionaalhaigla.

Tänavatest on plaanis rekonstrueerida Rahumäe ja Tervise tänava ristmik. Kristiine linnaosa üldplaneering näeb ette kompleksi lähedusse perspektiivse magistraaltänava Tervise tänava pikendusena Järve keskuse suunas. Tegu on pikaaegse plaaniga, kus Tervise tänava pikendus ühendataks Viljandi maanteega.

2024. aastal toimunud konkursi, mille eesmärgiks oli leida parim lahendus kompleksi hoonestuse ja väliruumi rajamiseks, võitis Arhitekt11 ideekavandiga "Kompass", mille autorid on Illimar Truverk, Sigrit Nasari, Terke Kram, Sander Paling ja Aaron Renser.

Kuni 17. veebruarini saavad huvilised politseikompleksi detailplaneeringuga Kristiine linnaosavalitsuses tutvuda ja arvamust avaldada.