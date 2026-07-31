Tallinnas Nõmmel tabatud sisserändajate grupp ei olnud PPA jaoks erakordne

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) tabas neljapäeval Tallinnas Nõmme linnaosas asuva üürimaja eest 15 arvatavat ebaseaduslikku sisserändajat. Sarnaseid juhtumeid on ette tulnud ka teistes linnaosades.

Linnaosa miljöös silmatorkava välimuse ja käitumisega inimestest teavitasid politseid naabrid.

Kui politsei sündmuskohale jõudis, pidasid nad esialgu kinni 12 inimest – kolm inimest olid juba mujale liikunud, kuid võimud tabasid mõni tund hiljem ka nemad.

Sisserändajad peeti kinni külalistemaja ees. Hoone omanik ütles ERR-ile, et tema ei olnud nende viibimisest majutuses teadlik, kuid maja oli hiljem sassis. Omaniku sõnul ei ole tal turvakaamera salvestisi ega muid tõendeid, mis kinnitaksid, et inimesed tema majutusasutuses viibisid.

Kohalikud elanikud rääkisid ERR-ile, et veel hilisõhtul, pärast kella 23 võis näha maja ümbruses erariietes politseinikke. Inimeste otsimiseks kasutati õhtu hakul ka koeri ja lennutati droone. Otsingud toimusid ka lähedal asuvas metsas.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru ütles reedel hilisõhtuste otsingute käigus rohkem inimesi ei tabatud.

"Kui on põhjust arvata, et kuskil võivad viibida inimesed, kellel ei ole Eestis viibimiseks õiguslikku alust, siis loomulikult me sellist informatsiooni kontrollime. Nii tegime ka eile Nõmmel. Kui tabasime piirkonnas suurema grupi inimesi, kel arvatavasti viibimiseks seaduslikku alust ei ole, siis mõistagi vaatasime laiemalt ringi ja nii need toimingud käisid," sõnas ta.

Küll aga pole politseil kindlust, et kõik 15 neljapäeval tabatud inimest kuulusid samasse gruppi. "Põhjust neid seoseid otsida ilmselgelt on ja selle nimel töö alles käib," lisas Aru.

PPA ei avalda, milline on suhtlus majaomanikuga olnud. Küll aga rõhutas Aru, et majutusasutuste pidajatel lasub kohustus kontrollida, kas nende pakutavale teenusele saabuvatel kolmandate riikide kodanikel on riigis viibimiseks seaduslik alus – tuleb kontrollida dokumenti.

"Mõistagi on lühiajalisele rendile pakutavate külaliskorterite puhul nende tingimuste kontrollimine ja täitmine keerukam," tõdes Aru.

Ta kutsus üüripindade omanikke politseile teada andma, kui nende külaliskorterisse saabub suurem hulk inimesi, kellel ei pruugi viibimiseks alust olla, või kui nad tunduvad räsitud ja rasketest oludest saabununa.

Kuigi Nõmmel tabatud sisserändajate grupp pälvis suurt tähelepanu, ei olnud see PPA jaoks erakordne.

"Oleme välismaalaste gruppe, kellel arvatavasti ei ole viibimisalusega kõik korras, avastanud ka teistest majutusasutustest ja teistest linnaosadest," sõnas Aru. "Nõmmel toimunu ei ole üksikjuhtum, meil on veel paar sellist juhtumit olnud. Nõmme juhtum pälvis lihtsalt seekord suuremat avalikku tähelepanu, sest seal reageeriti oluliselt suuremate jõududega."

Politsei on saanud nahavärvi põhjal tehtud alusetuid teateid

Ka siseminister Igor Taro kutsus inimesi teada andma kahtlustäratavatest inimestest.

"Kindlasti soovitan hoida mõistlikku joont," rõhutas PPA esindaja. "Me täheldame juba täna heatahtlikke tähelepanu juhtimisi, kuid asjakohane on teavituste tegemisel säilitada mõistlikkust. Mitte kõik teise nahavärviga inimesed ei ole probleemsed. Seda tuleks vaadata tasakaalukalt."

Politsei on juba saanud inimeste kohta nahavärvi põhjal tehtud alusetuid teateid.

"Kuulsin tõesti mõnest juhtumist, kus meile juhiti tähelepanu ja astuti isegi tänaval ligi ning öeldi, et nähti inimest, kes arvatavasti viibib riigis ebaseaduslikult või ilma seadusliku aluseta. Hiljem tuvastati, et sellel inimesel on kõik dokumendid olemas, ta on täiesti korralik ja räägib ka eesti keelt," sõnas Aru.

Soome saadab Eestile oma jõud appi.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht märkis, et politsei ei vii täiendavaid tegevusi läbi ainult Tallinnas ja Harjumaal, vaid ka mujal. Tema sõnul ei ole politsei ressursid aga ammendatud.

"Eesti inimestel ei ole muretsemiseks põhjust. Kui numbrile 112 helistada, siis politsei tuleb ja teeb seda üsna kiiresti. Eestis on väljakutsetele reageerimise kiirus väga hea. Kui rändesurve on suurenenud, siis toimubki riikidevaheline koostöö," lausus ta.

Aru selgitas, et sellist ebaseaduslikku rännet võimaldavad Venemaa ja Valgevene riigivõimud.

"Loomulikult otsivad inimesed rände lähteriikides paremat elu või on mingisugused muud põhjused, miks nad on liikuma läinud. Aga see, et nad on valinud sellise teekonna ja jõuavad ebaseaduslikult meie viisaruumi, näitab ilmselgelt, et tegemist on Valgevene hübriidrünnakuga," lausus ta.