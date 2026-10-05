Sisserändajate tulv paneb PPA ja halduskohtud tõsiselt proovile

Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtu tööd.

Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Lätti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. Läti täidab oma rahvusvahelist kohustust sisserändajad tagasi võtta, kuid sellegipoolest võtab tagastamisprotsess aega.

"Inimesel on õigus vaidlustada meie tehtud protseduurid ja langetatud otsused. Kui ta vaidlustab, võtab see oma aja – need on paar nädalat. Erinevad protseduurid võivad võtta kuni kuu või kaks," selgitas PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Liis Valk.

Juulist alates on politsei- ja piirivalveamet tabanud 296 illegaalselt Eestis viibivat inimest, keda seostab Valgevene ränderünnakuga. Kinnipidamiskohti on Eestis veel, kuid praegu kasutusel olev on ülerahvastatud ja sisekorra hoidmine töömahukas.

"Praegu saame öelda, et suuremat etnilist konflikti me ei ole täheldanud. On tekkinud gruppidevahelised pinged, aga konfliktid paistavad meile olmepõhjuste tõttu – keegi soovib telerist vaadata üht kanalit, keegi teist. Või soovib keegi toidujärjekorras ettepoole trügida, sest kardab, et talle muidu toitu ei jagu," rääkis PPA Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Ebaseaduslikult sisserännanud inimeste kinnipidamise taotlused ummistavad ka kohtuveskit. Et neid kinnipidamiskeskuses kauem kui 48 tundi kinni pidada, peab politsei saama kohtult loa. Eelmisel aastal taotles politsei selliseid lube alla paarisaja, tänaseks läheneb number 500-le, neist 400 on lisandunud juulikuust. Pühapäeval menetles kohtunik näiteks kinnipidamiskohas selliseid taotlusi hommikul kümnest kuni AK põhisaateni. Saab hakkama, aga muud asjad ootavad sahtlis.

"Inimene, kes tahab teada, kas sotsiaalkindlustusamet on tema puude õigesti määranud, või mõni äriühing, kellel on küsimus, kas maksuamet on talle õigesti maksukohustuse määranud, peavad natukene ootama, millal kohtunik jõuab nende vaidluste lahendamiseni," märkis Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikma.

Kui kinnipidamiskohas on rahvast ülearu, siis kohtus on töötajaid puudu. Halduskohus vajab hädasti juurde juriste ja kohtuistungi sekretäre.