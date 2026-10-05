X!

Sisserändajate tulv paneb PPA ja halduskohtud tõsiselt proovile

Eesti
Foto: Politsei- ja piirivalveamet
Eesti

Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtu tööd.

Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Lätti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. Läti täidab oma rahvusvahelist kohustust sisserändajad tagasi võtta, kuid sellegipoolest võtab tagastamisprotsess aega.

"Inimesel on õigus vaidlustada meie tehtud protseduurid ja langetatud otsused. Kui ta vaidlustab, võtab see oma aja – need on paar nädalat. Erinevad protseduurid võivad võtta kuni kuu või kaks," selgitas PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Liis Valk.

Juulist alates on politsei- ja piirivalveamet tabanud 296 illegaalselt Eestis viibivat inimest, keda seostab Valgevene ränderünnakuga. Kinnipidamiskohti on Eestis veel, kuid praegu kasutusel olev on ülerahvastatud ja sisekorra hoidmine töömahukas.

"Praegu saame öelda, et suuremat etnilist konflikti me ei ole täheldanud. On tekkinud gruppidevahelised pinged, aga konfliktid paistavad meile olmepõhjuste tõttu – keegi soovib telerist vaadata üht kanalit, keegi teist. Või soovib keegi toidujärjekorras ettepoole trügida, sest kardab, et talle muidu toitu ei jagu," rääkis PPA Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Ebaseaduslikult sisserännanud inimeste kinnipidamise taotlused ummistavad ka kohtuveskit. Et neid kinnipidamiskeskuses kauem kui 48 tundi kinni pidada, peab politsei saama kohtult loa. Eelmisel aastal taotles politsei selliseid lube alla paarisaja, tänaseks läheneb number 500-le, neist 400 on lisandunud juulikuust. Pühapäeval menetles kohtunik näiteks kinnipidamiskohas selliseid taotlusi hommikul kümnest kuni AK põhisaateni. Saab hakkama, aga muud asjad ootavad sahtlis.

"Inimene, kes tahab teada, kas sotsiaalkindlustusamet on tema puude õigesti määranud, või mõni äriühing, kellel on küsimus, kas maksuamet on talle õigesti maksukohustuse määranud, peavad natukene ootama, millal kohtunik jõuab nende vaidluste lahendamiseni," märkis Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikma.

Kui kinnipidamiskohas on rahvast ülearu, siis kohtus on töötajaid puudu. Halduskohus vajab hädasti juurde juriste ja kohtuistungi sekretäre.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

uus hooaeg

e-rehkendus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:25

Kuusk Islandi mängu eel: kindlasti ootame, et rahvas tuleks kohale

22:17

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:05

Karis: ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina

22:02

ERR Kiievis: võitlus korruptsiooniga on Ukrainale teine rinne

21:53

ETV spordisaade, 5. oktoober

21:48

"Välisilm": Saksamaal on üha enam tunda venemeelsust

21:35

Soolasemat koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kaasa

21:30

ERR Ukrainas: droonijuhid kohanevad vastase uue taktikaga

21:29

Viipekeelsed uudised

21:28

Bottas väntab Malaysiast Singapuri

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:58

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

10:21

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

12:39

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

15:19

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

20:51

Zelenski: piloodid alustavad väljaõpet Prantsuse hävitajatel Rafale Uuendatud

04.10

Sõja 1684. päev: analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

04.10

"AK.Nädal" uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid

06:18

USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära

18:49

Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut Uuendatud

11:13

Vaesus on kalli eluaseme ja puudulike digioskuste nägu

ilmateade

SPORT

22:25

Kuusk Islandi mängu eel: kindlasti ootame, et rahvas tuleks kohale

21:53

ETV spordisaade, 5. oktoober

21:28

Bottas väntab Malaysiast Singapuri

20:56

Eestlased said BMX-krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha

loe: kultuur

22:05

Karis: ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina

18:25

Tarvo Mölder: motohuviliste kires ei ole midagi ratsionaalset

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

14:51

Dokfilm Magnus Kirdist tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 1500 vaataja

loe: eeter

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

13:45

Õpetaja: tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased

12:01

Maria Listra: ma ei karda laval emotsionaalset valu läbi elada

10:53

Linnajääger: rebasekutsikad tungivad aina enam lasteaia hoovidesse

Raadiouudised

17:45

Politsei tabas enam kui 450 narkopeidikuga kullerid

17:20

Eesti uusi kütusevarusid käiku ei lase

15:35

Hispaania peaminister kuulutas novembri lõpuks välja ennetähtaegsed valimised

15:30

VKG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud

15:30

Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis

15:25

Tõrva valla uus võim soovib pöörata tähelepanu ettevõtluse arendamisele

15:25

Kallinenud diislikütus võib tõsta jäätmeveo hindu

15:25

Prantsusmaal on gümnasistide protestidega kaasnenud vägivald

15:25

Raadiouudised (05.10.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (05.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo