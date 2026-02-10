Norra parlament moodustab Epsteini paljastuste tõttu sõltumatu komisjoni

Norra parlament leppis teisipäeval kokku sõltumatu komisjoni moodustamises, et uurida USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini ja mitme tuntud norralase sidemeid.

Epsteini afääriga on seotud mitmed Norra prominendid, kroonprintsessist endise peaministrini.

"On täiesti ülioluline, et säiliks usaldus Norra välisteenistuse, poliitilise sfääri ja Norra demokraatia vastu," ütles parlamendisaadik Per-Willy Amundsen.

"Viimastel nädalatel päevavalgele tulnu on väga tõsine ja heidab samal ajal uut valgust mitmetele varasematele sündmustele," lisas Amundsen.

Kuigi parlamendis on komisjoni loomises kokku lepitud, ei ole selle mandaati, koosseisu ja ajakava veel kindlaks määratud.

Ligi kolm miljonit USA võimude avaldatud dokumenti on valgustanud Norra eliidi ja Epsteini – kes suri 2019. aastal inimkaubanduse kohtuprotsessi oodates – vahelisi sidemeid, näidates palju lähedasemaid suhteid, kui varem teada oli.

Aastatel 2011-2014 saatsid Norra kroonprintsess Mette-Marit ja Epstein teineteisele sadu e-kirju, mis olid sageli intiimse tooniga. Printsessi sõprus jätkus ka pärast seda, kui finantsist oli 2008. aastal alaealise kupeldamise eest süüdi mõistetud.

Norra politsei on algatanud uurimise endise peaministri Thorbjørn Jaglandi ja kõrge diplomaadi Mona Juuli suhtes.

Jaglandi puudutava uurimise keskmes on tema sidemed Epsteiniga ajal, mil ta oli Nobeli komitee esimees ja Euroopa Nõukogu peasekretär.

Juuli suhtes algatatud uurimine keskendub tema sidemetele Epsteiniga ajal, mil ta töötas Norra välisministeeriumis, enne kui temast sai suursaadik ÜRO juures.

Šveitsis asuv Maailma Majandusfoorum (WEF) on algatanud uurimise oma tegevjuhi, endise Norra välisministri Børge Brende suhtes, kes kohtus Epsteiniga mitu korda aastatel 2018 ja 2019.