Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest

Kanada politsei teatas, et teisipäeval Briti Columbia provintsi kirdeosas asuvas väikelinnas toimunud massitulistamises hukkus kümme inimest, teiste hulgas ka oletatav ründaja.

Kanada ratsapolitsei (RCMP) andmetel leiti Tumbler Ridge'i gümnaasiumist kuus hukkunut, veel kaks surnukeha leiti sündmusega seotud elumajast ning üks inimene suri teel haiglasse. Surnuna leiti ka oletatav tulistaja, kes oli esialgsetel andmetel endalt ise elu võtnud.

Politsei kinnitusel teisi kahtlusaluseid ei otsita ning ohtu kohalikele elanikele enam ei ole.

Briti Columbias välja saadetud ametlikus ohuteavituses kirjeldati kahtlusalust kui kleiti kandvat pruunijuukselist naisterahvast.

"Sündmuskohal edasi liikudes leidsid politseinikud koolimajast mitmeid vigastatuid ja hukkunuid," ütles politseikomissar Ken Floyd pressikonverentsil. "Oleme piirkonna turvanud. Uurijad selgitavad praegu välja vigastuste ulatust ning seda, milliseid relvi rünnakus kasutati."

Tumbler Ridge on umbes 2400 elanikuga asula Kaljumestiku jalamil Briti Columbia põhjaosas, paiknedes Vancouverist ligikaudu 1155 kilomeetri kaugusel kirdes.

Politsei teatel viibib kohalikus meditsiinikeskuses kontrollis veel 25 inimest.

"Meie mõtted on Tumbler Ridge'i elanikega. Olen rääkinud linnapea ja piirkondliku parlamendiliikmega ning pakume ratsapolitseile igakülgset täiendavat abi," teatas Briti Columbia avaliku turvalisuse minister Nina Krieger sotsiaalmeedias.