Taro lükkas tagasi Pakosta narkopoliitika uuendusplaanid

Justiitsministeeriumi ettepanek on tõsta narkootilise aine suure koguse piirmäära praeguselt kümnelt doosilt 30 doosile. See tähendab, et kui inimeselt leitakse ainet alla selle määra, käsitletakse seda väärteona, mitte kuriteona.

"Meil on ette nähtud minimaalselt üheaastane vanglakaristus juba sellise narkootilise aine koguse peale, mis on sõltlasel poole päeva doos. See tähendab seda, et inimesed ei julge abi otsida. Nende isegi poole päeva doos on nii suur, et selle eest on ette nähtud minimaalselt ühe aasta pikkune vanglakaristus," ütles Pakosta (Eesti 200).

Ministri sõnul olekski lahendus see, kui riik tõstaks isiklikuks tarbimiseks mõeldud dooside suurust. Samas jääb ka suurem kogus siiski rahatrahviga karistatavaks.

Pakosta sõnul on praegu probleemiks pigem narkodiilerite karistamine, sest hetkel peavad politsei ja kohus tõendama, et diiler on narkootikumide müügist majanduslikku tulu teeninud.

"Piisab ainuüksi siis sellest, et kogus on juba piisavalt suur, et seda ilmselgelt ei ole vaja ainult ühele inimesele iseenda tervise kahjustamiseks. Kohtus ei pea enam äriplaane hakkama arutama," ütles Pakosta

Siseministeerium VTK-ga ei nõustunud

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kooskõlastas VTK, kuid leidis, et VTK ei käsitle piisavalt ennetuse ja sõltuvusravi eelistamist karistamisele.

Pakosta ja Kallase erakonnakaaslasest siseminister Igor Taro jättis aga VTK kooskõlastamata.

Taro sõnul ei toeta siseministeerium narkootiliste ja psühhotroopsete ainete diferentseerimist vähemohtlikeks ja enamohtlikeks aineteks, sest see annaks ühiskonnale vale signaali ning võiks kaasa tuua uimastite tarvitamise normaliseerumise.

"Kõik keelatud uimastid on oma olemuselt ohtlikud ning põhjustavad tervisekahjusid," selgitas Taro.

Pakosta sõnul on siseministeerium aga VTK-st lihtsalt valesti aru saanud ning justiitsministeerium sellist narkootikumide diferentseerimist ette pole pannud.

"Siseministeeriumi kriitika on täiesti vale, täiesti asjakohatu, meil ei ole sellist kavatsust olnud," sõnas Pakosta ning lisas: "Miks nad sedasi kirjutasid, see jääb nende enda südametunnistusele."

Lisaks leidis siseministeerium, et VTK-s esitatud muudatused mõjuksid negatiivselt avalikule korrale, elanike turvalisusele ja ka õiguskaitseasutuste, eelkõige politsei- ja piirivalveameti (PPA) töökorraldusele ja sekkumisvõimele.

Pakosta ei olnud ka sellega nõus ning leidis, et PPA analüüs on jätnud välja olulised detailid.

"Politsei on oma tagasisides täiesti veidralt jätnud mainimata, et meil on praegu juba see tõendamiskohustus olemas, mille lisandumist nad seal kardavad. Ja tegelikult väljatöötamiskavatsuses läheb politsei tõendamiskoormus väiksemaks. See on ka seal selgelt välja toodud just nimelt selles osas, et enam ei pea hakkama tõendama majandusliku tulu saamist," selgitas Pakosta.

Narkootikumide käitlemisega seotud õigusakt peaks justiitsministeerium hinnangul jõustuma järgmise aasta esimeses pooles.