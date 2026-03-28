Marianne Paimre: kokaiini hetk Eesti avalikus arutelus

Marianne Paimre
Kokaiini nähtavuse kasv ei räägi ainult ainest, vaid ka ühiskonnast, milles me elame, kirjutab Marianne Paimre.

Viimastel kuudel on kokaiin Eestis hakanud ilmuma väga erinevates kontekstides. Reoveeuuringud, terviseandmed, kriminaalsed juhtumid, spordiskandaalid ja sõltuvuslood moodustavad mustri, mis viitab, et aine on muutunud nähtavamaks kui varem. See on hetk, mil eri signaalid langevad kokku ja hakkavad üksteist võimendama.

Uimastite puhul tekivadki sellised meediatsüklid: aine ei muutu iseenesest olulisemaks, vaid muutub korraga mõõdetavaks, kõnekaks ja jutustatavaks. Tavaliselt kohtuvad siin kolm joont. Esiteks toimuvad turul päris muutused, aine muutub kättesaadavamaks või liigub uutesse sotsiaalsetesse keskkondadesse. Teiseks ilmuvad uued andmed, mis teevad nähtavaks midagi, mida varem oli raske tabada. Ja kolmandaks tekib avalikus ruumis narratiiv, mis annab nähtusele kuju ja tähenduse.

Kokaiini puhul on need kolm joont Eestis juba mõnda aega üksteise poole liikunud. Nüüd on need lihtsalt ühte punkti jõudnud.

Reoveeanalüüsid näitavad kasvutrendi, terviseandmed muutuvad murettekitavamaks ning politsei kirjeldab puhtamat ja kättesaadavamat ainet. Rahvusvahelised raportid kinnitavad samal ajal, et maailmas toodetakse kokaiini rohkem kui kunagi varem. Kui pakkumine kasvab, muutub aine odavamaks ja liigub uutesse sotsiaalsetesse keskkondadesse. Eesti on osa laiemast globaalsest rütmist.

Ka Eesti narkootikumilugu on näidanud, et erinevad ained muutuvad erinevatel aegadel ühiskonnas kõnekaks. 2000. aastate alguses domineeris heroiin, hiljem kerkis surmavate üledooside tõttu esile fentanüül. Iga ainega kaasnes omaette avalik narratiiv, kord räägiti sõltuvusest ja marginaliseerumisest, kord üledoosidest ja tervisekriisist. Nüüd kerkib üha sagedamini esile kokaiin ja selle tähendus on teistsugune.

Kokaiin erineb neist varasematest lugudest. Kui heroiin ja fentanüül on meedias peaaegu alati seotud tragöödia ja terviseriskidega, siis kokaiin ilmub sageli hoopis teistsugustes kontekstides, näiteks ööelus, pidutsemises, spordis või kiire tempoga töömaailmas. Kokaiin paikneb mitme piiri peal: töö ja vaba aja, kontrolli ja selle kaotuse, ambitsiooni ja väsimuse vahel.

Niisugune mitmetähenduslikkus teeb kokaiinist aine, mis sobib lugudesse, mis räägivad tänapäeva keskklassi pingetest, vajadusest olla korraga produktiivne, energiline ja alati kohal. See ei ole ainult "tänavanarkootikum", vaid aine, mida seostatakse ka keskkondadega, kus oodatakse energiat, enesekindlust ja pidevat valmisolekut.

Eesti tarvitamisandmed viitavad samuti sellele, et kokaiin ei ole ainult marginaalne nähtus. Sageli kasutatakse seda seltskondlikes olukordades, pidutsemiseks, ärkvel püsimiseks või alkoholi mõju tasakaalustamiseks.

Avalikus arutelus räägitakse uimastitest peaaegu alati kahju keeles ja põhjusega. Näiteks kokaiini ja alkoholi koosmõjul tekkiv kokaetüleen võib suurendada südameriske ja äkksurma tõenäosust. Need on väga reaalsed ohud.

Aga kui rääkida ainult riskidest, jääb pilt poolikuks. Inimesed ei tarvita aineid selleks, et endale halba teha, vaid selleks, et saada midagi, mida nad parasjagu vajavad või otsivad, energiat, julgust, intensiivsust või võimalust tempot hoida. Kui seda mõõdet ignoreerida, räägime tagajärgedest, aga mitte põhjustest.

Kokaiini hetk on märk laiematest kultuurilistest pingetest: töö ja vaba aja hägustumisest, intensiivsuse ja kontrolli nõudest ning üha kiirenevast elutempost. Uimastid ilmuvad sinna, kus ühiskonna tempo hakkab ületama inimliku taluvuse piiri.

