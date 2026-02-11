X!

Äripäev: finantsinspektsioon uurib Coop Panga suhteid JMV autoäriga

Coop Pank
Coop Pank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Finantsinspektsioon alustas eelmisel aastal Coop Panga ja autoäriga tegeleva JMV suhete uurimist, kirjutas Äripäev.

Äripäeva teada kerkis inspektsiooni huvi panga siseelu vastu eelmisel aastal.

Eelmisel aastal kirjutas Äripäev, et lekkinud pangasisene kirjavahetus näitas, kuidas Coop Pangas otsiti viise, et täita aktsionäri Andres Sonni soovi rahastada JMV äri, mida nad Eestis ajasid. Seni oli JMV ettevõtmisele raha jaganud Sonni firma Eurex Finants.

Börsil kaupleva Coop Panga omaniku Sonni ja JMV asutajate vaheline esimene avalikult tuvastatav seos pärineb 2016. aastast, mil oli seotud investeeringuga nende kinnisvaraprojekti.

Kirjavahetusest tuli ka välja, et pank ei tahtnud end märkida Tšehhi registris sõidukite omanikuks.

Coop Pangast öeldi ERR-ile, et ühtegi menetlust ühegi panga kliendiga käimas ei ole. 

"Finantsinspektsiooni ülesanne on teostada järelevalvet pankade üle ning nad võivad esitada jooksvalt päringuid erinevate teemade osas. See on tavapärane protsess," lausus Coop Panga kommunikatsioonijuht Katre Tatrik.

Tatrik lisas, et finantsinspektsioon ega ükski tema järelevalve all olev pank ei saa konkreetseid kaasusi meedias kommenteerida. 

Loe pikemalt Äripäevast!

Toimetaja: Aleksander Krjukov

