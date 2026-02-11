NATO käivitab missiooni Arktika julgeoleku tugevdamiseks

"Arctic Sentry rõhutab alliansi pühendumust oma liikmete kaitsmisele ja stabiilsuse säilitamisele ühes maailma strateegiliselt kõige tähtsamas ning keskkonnaalaselt keerukamas piirkonnas," seisab USA Euroopa väejuhatuse ülema kindral Alexus Grynkewich avalduses.

NATO teatel koondab mitmekülgne tegevus esialgu juba liitlasriikide poolt piirkonnas läbiviidavaid samme, nagu näiteks Norra ja Taani eelseisvad õppused.

Ebaselgeks jäi, kas uus missioon hõlmab ka täiendavate sõjaliste võimekuste saatmist piirkonda.

Trumpi eelmise kuu ähvardused Gröönimaa suhtes, mille aluseks oli väidetav oht Venemaa ja Hiina poolt Arktikas, paiskasid Atlandi-ülese alliansi aastate sügavaimasse kriisi.

Trump loobus oma lubadusest võtta kontrolli alla Taani autonoomne Arktika territoorium pärast seda, kui oli teatanud raamleppe sõlmimisest NATO juhi Mark Ruttega.

"Kaks liidrit leppisid kokku, et NATO peaks kollektiivselt võtma suurema vastutuse piirkonna kaitse eest, arvestades Venemaa sõjalist tegevust ja Hiina kasvavat huvi seal," teatas allianss avalduses.

Missioon Arctic Sentry käivitatakse pärast seda, kui NATO alustas eelmisel aastal erakorralisi missioone Läänemerel ja oma idatiival, et tugevdada kaitset Moskva vastu.