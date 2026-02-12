X!

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

Õunad.
Õunad. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Kodumaine õun hinna poolest Hispaania ja Poola odava õunaga võistelda ei suuda. Eesti õunakasvatajad leiavad, et kohaliku õuna hind oleks mõistlikum, kui riik aitaks investeerida käsitsitöömahuka aianduse mehhaniseerimisse.

Järvamaa suurima toidukaupluse Paide Maksimarketi õunalett on pikk ja kirju. Maksimarketi juhataja Eve Kuldre ütles, et kodumaise õuna ostjale kahjuks praegu midagi pakkuda ei ole.

"Kodumaist õuna meie valikus ei ole, viimati oligi detsembris, kui oli kampaanias. Praegu on siis valdavalt Poola ja Itaalia õunad," rääkis Kuldre.

Küsimusele, miks Eesti õuna ei jagu, vastas Kuldre, et suurt rolli mängib selles hind. "Kui meil praegu valikus oleks maheõun, mille kilohind on 4,99 ja kõrval on Poola õun, mille kilohind on 99 senti, siis ma arvan, et võidab see 99 senti," selgitas Kuldre.

Seevastu Põlvamaal Räpina vallas tegutsev Halika õunatalu pakub oma veebilehel suurt valikut kodumaist õuna, mida jätkub märtsikuuni.

Õunakasvataja Lauri Kasvand ütles, et viimastel aastatel on õuna hinda kõige enam mõjutanud ilmaolud. Kuid mõjutegureid on teisigi, näiteks pakendite ja tööjõu hinnakasv.

"Viimase viie aasta jooksul sellist head õuna-aastat on võib-olla ainult üks olnud. Vaadates seda vihmast, päikesevaest suve, siis õuna kasvatamine on olnud keeruline," selgitas Kasvand.

Õunakasvataja rääkis veel, et sellest hinnast, mida tarbija letil näeb, saab kasvataja endale alla poole. "Ülejäänu seal on kõik meil maksud, transpordid, logistika ja kaupluste osa. Õuna tarbijani toimetamine läbi kaupluseketi on paras pikk protsess, kus kõik need pakendid ja transpordid, tööjõukulud hakkavad järjest rolli mängima," lausu Kasvand.

Lauri Kasvand leiab, et riik peaks toetama kodumaist aiandust selleks, et puu- ja köögiviljad, sealhulgas ka õunad oleksid odavamad.

"Mis ma näen, kõige suurem komistuskivi on see, et Eesti õuna- ja puuviljatootjatele, aiandustootjatele üldse on vaja tehnoloogilisi investeeringuid, sest tööjõukulu läheb kõrgeks. Aiandus on tööjõumahukas ettevõtmine, viljakasvatajatel on seda investeeringut tehnoloogiasse lihtsam teha olnud kui praegu aiandustootjal. Me ei saa sellest mäest üle, et hakkaks efektiivselt toimima. Ja ei ole ka raha, et neid investeeringuid teha," rääkis õunakasvataja.

"Kui me tahame, et Eesti puuvili jõuaks letile ja jõuaks seda mõistlikuma hinnaga, siis on vaja toetada Eesti aiandust," lisas Kasvand.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

