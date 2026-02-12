Statistikaamet ei tea, millal jaanuari THI andmed valmis saavad

Jaanuarikuu tarbijahinnaindeksi (THI) andmete avaldamine on kaks korda edasi lükkunud ning statistikaamet ei tea, millal andmed avaldamisküpseks saavad.

Statistikaamet pidi jaanuari THI andmed avaldama 6. veebruaril, kuid ootamatult lükkas amet eelmise reede hommikuks kavandatud esitluse edasi esmaspäevale.

Esmaspäeval selgus aga, et andmete kokkusaamiseks ei piisanud ka nädalavahetusest.

Statistikaameti meediasuhete juht Susann Kivi ütles ERR-ile, et seda infot pole praeguseni, kuid lisas, et niipea kui aeg on paigas ja kindel, annab amet sellest teada.

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee ütles esmaspäeval, et THI andmete viibimine ei ole tingitud üksnes sellest, et kasutusele on võetud uus metoodika, vaid lisaks tehakse protsessi käigus ringi ka kogu tarbijahinnaindeksi tootmine ja automatiseerimine.

Tarbijahinnaindeksit, mis iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust, kasutatakse pensionide, palkade ja elatusmiinimumi korrigeerimisel ning samuti kasutatakse seda osa pikaajaliste rendilepingute puhul.